İvana Sert'ten Sosyal Medyayı Sallayan Kas Şov! Kim Der Ki 46 Yaşında

46 yaşındaki ünlü modacı İvana Sert sosyal medyada paylaştığı kaslı ve fit fotoğrafıyla büyüledi.

İvana Sert'ten Sosyal Medyayı Sallayan Kas Şov! Kim Der Ki 46 Yaşında
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 11:04

Ekranların ve podyumların eskimeyen yüzü, ünlü modacı manken ve sunucu İvana Sert sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adeta genç kızlara taş çıkardı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kusursuz fiziğiyle her zaman dikkat çeken ünlü isim bu kez disiplinli çalışmasının meyvesi olan belirgin kaslarını sergiledi. 46 yaşındaki İvana Sert sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Fit ve kaslı görünümünün sırrını takipçileriyle paylaştı.

Yılların Eskitemediği Tarz Ve Kusursuz Form

Moda programlarının vazgeçilmez jürisi uzun süredir hayat tarzı haline getirdiği disiplinli spor rutinini ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir dönem moda yarışmalarının aranan yüzlerinden biri olan modacı, manken ve sunucu Ivana Sert kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Yıllardır hem sağlıklı beslenmeye hem de spor yapmaya dikkat eden ünlü isim fit ve kaslı görünümüyle dikkat çekti.

Yaş Sadece Bir Sayı Güçlü Beden Bir Seçimdir

Takipçilerine sağlıklı yaşam ve motivasyon aşılamayı hedefleyen ünlü güzel spor salonundan paylaştığı iddialı fotoğrafın altına adeta bir manifesto yazdı. Instagram'da 2,2 milyon takipçisi olan Ivana Sert paylaşımına şu notu düştü:

"Hayalindeki vücuda sahip olmak için hiçbir zaman geç değil; bugün attığın adım yarının en güçlü senini yarattı. Yaş sadece bir sayı güçlü ve sağlıklı bir beden ise bir seçimdir."

Takipçilerinden "Helal Olsun" Yorumları Yağdı

Ünlü sunucunun kas şovuna ve motivasyon dolu sözlerine kısa sürede binlerce beğeni gelirken hayranları "Kim der ki 46 yaşında!", "Azmine hayran kalmamak elde değil" şeklinde yorumlarla Sert'e destek verdi. Spor yapmak için mükemmel zamanı beklememek gerektiğini ifade eden ünlü isim sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. "Başlamak için mükemmel zamanı beklememe; çünkü değişim bugün başlar" diyerek herkesi harekete geçmeye davet eden İvana Sert sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

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