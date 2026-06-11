Ivana Sert’in Kas Şovu Sosyal Medyayı Yıktı!

Ivana Sert yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu kez öyle klasik bir paylaşım değil, direkt fit görüntüsü ve kaslı haliyle dikkat çekti. Son yaptığı paylaşım sonrası yorumlar adeta yağmur gibi geldi ve kısa sürede herkes onun yeni halini konuşmaya başladı.

Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı

Ivana Sert’in son fotoğrafları ve videoları paylaşılır paylaşılmaz sosyal medya resmen hareketlendi. Takipçileri ilk anda “Bu nasıl form?” demekten kendini alamadı. Özellikle kaslı ve fit görünümü birçok kişinin dikkatini çekti.

Kısa sürede paylaşımın altı yorumlarla doldu taştı. Beğeni sayısı da çok hızlı yükseldi ve adeta “beğeni butonu çöktü” yorumları yapıldı.

“46 Yaşında Kim Der?” Yorumları

Ivana Sert’in fit hali en çok yaş üzerinden yapılan yorumlarla gündem oldu. Birçok kişi “Kim der ki 46 yaşında” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Hatta bazı takipçileri onun bu formunu ilham verici buldu.

Yorumlarda hem şaşkınlık hem takdir vardı. “Helal olsun”, “Bravo”, “taş gibi” gibi yorumlar peş peşe geldi.

Formunun Sırrı: Spor ve Disiplin

Ivana Sert’in bu görünümünün arkasında aslında uzun süredir devam eden bir rutin var. Kendisi hem sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor hem de spor yapmayı ihmal etmiyor. Yani gördüğümüz bu fit görüntü aslında bir günde oluşmuş bir şey değil.

Düzenli spor ve disiplinli yaşam tarzı onun en çok vurguladığı şeylerden biri.

Sosyal Medyada İlgi Her Geçen Gün Artıyor

Ivana Sert zaten sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Moda, yaşam tarzı ve günlük paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ama bu son paylaşımı diğerlerinin bir adım önüne geçmiş durumda. Takipçileri artık onun yeni paylaşımlarını daha da merakla bekliyor.

Özetle Ivana Sert yaptığı son paylaşımıyla yine gündemin merkezine oturdu. Fit ve kaslı görüntüsü hem şaşırttı hem de beğeni topladı. Sosyal medyada oluşan bu yoğun ilgi de onun ne kadar dikkat çektiğini bir kez daha göstermiş oldu.