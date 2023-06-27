İvana Sert'in Atina tatili!

Ünlü moda tasarımcısı Ivana Sert, 2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'ten olan oğlu Kayon Ateş ve 2021 yılında evlendiği Sezer Dermenci ile birlikte Yunanistan'ın başkenti Atina'da keyifli bir tatil geçirdi. İvana Sert, 16 yaşındaki oğlu Kayon Ateş ile birlikte plajda eğlenceli anlar yaşayarak tatilin tadını çıkardı. Tatilin ardından duygusal bir paylaşım yapan Sert, Kayon Ateş'e olan sevgisini ve önemini "Meğer candan öte daha varmış ve onun adı da evlatmış" sözleriyle dile getirdi.

İvana Sert, ailece geçirdiği tatilin keyfini çıkardığı Atina'da unutulmaz anılar biriktirdi. 16 yaşındaki oğlu Kayon Ateş ile birlikte plajda vakit geçirirken mutluluğu yüzünden okunuyordu. Sosyal medya hesaplarında tatilden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine keyifli anları aktaran Sert, aile bağlarının ve çocuğuna duyduğu sevginin önemini vurguladı.

Ivana Sert'in 2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'ten olan oğlu Kayon Ateş, onun için büyük bir değer taşıyor ve annelik duygularını derinlemesine yaşıyor.