Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a Zehir Zemberek Sözler!

Güzide Duran çocuklarını uzun süredir göremediğini söyleyerek eski eşi Adnan Aksoy’a sert sözlerle yüklendi. “Allah’a havale ediyorum” dedi.

Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a Zehir Zemberek Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 21:28

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy’un boşanma süreci mart ayında sona ermişti. Ancak ikili arasındaki gerilim bitmiş gibi görünmüyor. Duran son paylaşımında çocukları Selin ve Emir’i uzun süredir göremediğini söyleyerek eski eşine sert sözlerle yüklendi.

Duran’ın özellikle çocuklarından ayrı kaldığı süreyle ilgili söyledikleri dikkat çekti. Ünlü isim yaşadığı sürecin kendisi için ne kadar ağır olduğunu anlatırken bazı sözleriyle de oldukça net bir mesaj verdi.

“İki Yıldır Kızımın Hasretiyle Sınanıyorum”

Güzide Duran çocuklarıyla uzun zamandır görüşemediğini belirtti. Kızını iki yıldır oğlunu ise bir yıldır göremediğini söyleyen Duran, yaşadıklarından eski eşini sorumlu tuttu.

Bir annenin çocuklarından uzak bırakıldığını ve çocuklarının gözünde kötü gösterildiğini savunan Duran bu durumun kendisini derinden yaraladığını dile getirdi.

Ünlü isim “İki yıldır kızımın, bir yıldır oğlumun hasretiyle sınanıyorum” diyerek yaşadığı özlemi anlattı. Ardından yıllarca emek verdiği insanlardan gördüğü vefasızlığa da sitem etti.

“Allah’a Havale Ediyorum”

Duran’ın paylaşımındaki en sert sözler ise devamında geldi. Kendisine yaşatılanların hesabını Allah’a bıraktığını söyleyen ünlü isim “Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın” ifadelerini kullandı.

Duran çocuklarından ayrı geçirdiği her günü ve döktüğü gözyaşlarını da unutmadı. “Çocuklarımın benden çalınan her gününü döktüğüm her gözyaşını, yaşadığım her gecenin hesabını Allah’a havale ediyorum” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Fikret Orman İlişkisi de Gündeme Gelmişti

Güzide Duran’ın Fikret Orman ile ilişkisi de boşanma döneminde sık sık gündeme gelmişti. Duran bu ilişkinin evliliğini bitirme kararının ardından başladığını söylerken Adnan Aksoy ise farklı bir iddiada bulunmuştu.

Duran ise son açıklamasıyla tartışmanın odağını yeniden çocuklarıyla yaşadığı sorunlara çevirdi. Ünlü ismin sözleri sosyal medyada da kısa sürede dikkat çekti.

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