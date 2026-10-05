Başak Dizer’den Oğlu Kurt Efe’yle Pazar Pozu!

Başak Dizer oğlu Kurt Efe ile doğayla iç içe keyifli bir pazar geçirdi. Bisiklet gezintisi yapan anne-oğlun samimi anları sosyal medyada ilgi gördü.

Başak Dizer’den Oğlu Kurt Efe’yle Pazar Pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 18:07

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü stil danışmanı oğlu Kurt Efe ile birlikte doğayla iç içe bir pazar günü geçirdi. Anne-oğulun yürüyüş yaptığı oyunlar oynadığı ve bisiklet gezintisinin tadını çıkardığı anlar takipçilerin ilgisini çekti. Dizer’in paylaşımındaki esprili not ise görenleri gülümsetti.

Anne Oğuldan Doğada Keyifli Bir Gün

2016 yılında Paris’te dünyaevine giren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift zaman zaman ailelerinden güzel kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Bu kez pazar gününü oğluyla geçiren Başak Dizer doğanın tadını çıkardı. Anne-oğul birlikte yürüyüş yaparken keyifli anlar yaşadı. Paylaşılan karelerde Kurt Efe’nin bisikletiyle vakit geçirdiği annesinin de ona eşlik ettiği görüldü.

“Bir Pazar Sporu: Bisiklet Taşımak”

Başak Dizer’in paylaşımında en çok dikkat çeken detay ise fotoğraflarına düştüğü esprili not oldu. Oğlunun minik bisikletini taşırken çekilen karesini paylaşan Dizer “Bir pazar sporu: Bisiklet taşımak” ifadelerini kullandı.

Annelik hayatının günlük koşuşturmasını tatlı bir espriyle anlatan ünlü isim takipçilerinin de yüzünü güldürdü. Görünen o ki Kurt Efe’yle geçirilen pazar gününün spor kısmı biraz da annesine düşmüş!

Kurt Efe’nin Büyüdüğü Dikkat Çekti

Başak Dizer’in paylaşımlarında bir başka ayrıntı da Kurt Efe’nin büyümesi oldu. Daha önceki fotoğraflarında da dikkat çeken minik Efe’nin artık annesinin yanında daha da büyümüş görünmesi takipçilerin gözünden kaçmadı.

Anne-oğulun samimi halleri sosyal medyada ilgi görürken paylaşım bir kez daha ailece geçirilen küçük ama değerli anların ne kadar özel olduğunu gösterdi. Dizer’in doğal ve neşeli kareleri, takipçilerinden beğeni topladı.

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