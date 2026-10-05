Halit Ergenç Nişantaşı’nda Kasksız Yakalandı!

Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Elektrikli motosikletine binen oyuncunun kasksız şekilde yola çıkması dikkat çekti.

Halit Ergenç Nişantaşı’nda Kasksız Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 18:02

Ünlü oyuncu Halit Ergenç Nişantaşı’ndaki kısa yolculuğuyla gündeme geldi. Eşi Bergüzar Korel ile birlikte bölgede bulunan Ergenç bir süre sonra eşinin yanından ayrılarak elektrikli motosikletine bindi. Ünlü oyuncunun sade ulaşım tercihi dikkat çekerken yolculuk sırasında yaptığı bir detay da gözlerden kaçmadı.

Nişantaşı’nda Elektrikli Motosiklete Bindi

Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Çift bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra Ergenç elektrikli motosikletine yöneldi.

Oyuncunun Valikonağı Caddesi’nde motosikletiyle ilerlediği anlar objektiflere yansıdı. Özellikle ünlü bir isim olmasına rağmen oldukça sıradan bir şekilde ulaşımını sağlaması dikkat çekti.

Ergenç’in elektrikli motosiklet kullanması çevredeki meraklı bakışları da üzerine topladı. Ünlü oyuncu fazla dikkat çekmeden yoluna devam etmeye çalışsa da objektiflerden kaçamadı.

Kask Detayı Gözlerden Kaçmadı

Halit Ergenç’in yolculuğundaki en dikkat çekici detay ise kask takmaması oldu. Trafiğin yoğun olduğu Valikonağı Caddesi’nde elektrikli motosiklet kullanan oyuncunun güvenlik ekipmanı kullanmadan ilerlemesi dikkat çekti.

Özellikle yoğun araç trafiğinin bulunduğu bölgede gerçekleşen bu kısa yolculuk Ergenç’in ulaşım tercihi kadar kask kullanmamasıyla da konuşuldu.

Kısa Sürede Gözlerden Uzaklaştı

Elektrikli motosikletiyle caddede ilerleyen Halit Ergenç kısa süre sonra gözlerden uzaklaştı. Ünlü oyuncunun bu sade ve hızlı yolculuğu çevrede bulunanların da ilgisini çekti.

Bergüzar Korel ile Nişantaşı’nda başlayan gezinti Ergenç’in elektrikli motosiklete binmesiyle farklı bir görüntüye dönüştü. Ünlü oyuncunun mütevazı ulaşım tercihi dikkat çekerken kasksız yolculuk yapması ise günün en çok konuşulan ayrıntısı oldu.

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