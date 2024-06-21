İşte yeni Dilber

Kunay Film’in iddialı projesi "Son Of A Rich"te Melisa Döngel, Dilber karakterine hayat verecek. İşte detaylar...

İşte yeni Dilber
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2024 17:40

Kunay Film’in iddialı projesi "Son Of A Rich", başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Kerem Bursin ve Melis Sezen’in başrollerini paylaştığı filmin okuma provası önümüzdeki günlerde yapılacak.

Filmin kadrosu, Kerem Bursin ve Melis Sezen’in yanı sıra Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan ve Güven Kıraç gibi önemli isimleri içeriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kadroya son olarak başarılı oyuncu Melisa Döngel katıldı. Döngel, filmde "Dilber" karakterine hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Onur Ünlü’nün oturduğu film, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle beyazperdeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Karina Mia Satlykova ile Türk besteci ve yapımcı Arslanbek Sultanbekov’un üstlendiği projenin yapım ekibine Semih Saçaklı liderlik ediyor.

"Son Of A Rich", izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor. Filmin okuma provasıyla başlayacak süreç, sinemaseverlerin merakla beklediği bir yapımın doğuşunu müjdeliyor.

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