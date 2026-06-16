İşte Usta Oyuncu Vahide Perçin'in Merak Edilen Dizisi!

Türk televizyon ve sinemasının en güçlü asil duruşlu aktrislerinden biri olan Vahide Perçin'in yeni sezonda hangi projeyle ekrana döneceği uzun süredir magazin ve televizyon kulislerinde büyük bir merak konusuydu. Son olarak yer aldığı projeyle adından söz ettiren usta oyuncunun yeni adresi ve rolü sonunda netleşti. Başarılı oyuncu yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri için imzayı attı.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde seyirci karşısına çıkan değerli oyuncu Vahide Perçin'in yeni dizisi merak konusuydu. Kulislerden sızan bilgilere göre Perçin Asena Bülbüloğlu'nun patronu olduğu MF Yapım'la el sıkıştı. Yeni sezon için hazırlanan dizinin kod adı "Centilmen"

Sır Gibi Saklanan Bir Torun ve Büyük Savaşlar

Kod adı Centilmen olan dizi güçlü hikayesi ve derinlikli karakter analizleriyle yeni sezonun en çok konuşulacak dram projelerinden biri olmaya aday görünüyor. Vahide Perçin yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek otoriter ve mücadeleci bir kadın karakterine hayat verecek.

Herkesten gizlediği torununu büyük savaşlarının gölgesinde tam bir centilmene dönüştüren güçlü bir kadının hikayesini konu alan dizinin senaristi Mustafa Becit… Projenin yönetmeni ve kanalı için görüşmeler sürüyor.

Dizinin senaryosunu kaleme alan Mustafa Becit'in etkileyici diliyle hazırlanan projede usta oyuncunun torununu canlandıracak genç yeteneğin ve dizinin yönetmen koltuğuna oturacak ismin kim olacağı ise şimdiden merak uyandırdı. Kanal görüşmeleri hız kesmeden devam eden Centilmen'in yeni yayın döneminde televizyon ekranlarında olması planlanıyor.