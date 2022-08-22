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İşte Tuba Ünsal'ın yeni aşkı!

Tuba Ünsal yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay Çeşme’de tanıştığı Serdar Turan’la aşk yaşıyor. İşte detaylar...

İşte Tuba Ünsal'ın yeni aşkı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-08-2022 09:42

Son yıllarda kendini tiyatroya adayan ve tüm hayatını bu tutkusunun ekseninde şekillendiren Tuba Ünsal yeni bir aşka yelken açtı.. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; güzel oyuncu, geçtiğimiz ay tanıştığı Serdar Turan ile birlikte. 

Çeşme’de bir arkadaş ortamında tanışan ikili, bir aylık birbirlerini tanıma safhasından sonra aşk yaşamaya başladı.

Bir süre boyunca ilişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde Serdar Turan’ın evinde bir davet vererek beraberliklerini ilan etti. (hurriyet.com.tr)

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