İşte Teşkilat'ın yeni kadrosu: Yıldız isimlerle dolu!

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ dizisinin beşinci sezonu pazar akşamı başlıyor. Yeni sezonda ‘Altay’dan Tuna’ya’ diyen Teşkilat yepyeni hikayesi ve karakterlerini izleyiciler ile buluşturacak.



Altay (Tolga Sarıtaş): Yüzbaşı Altay. Cesur, gözü kara, tam bir lider. Kök söktürdüğü düşmanlar onu Kurtbey diye tanır. Vatanını ve sevdiklerini korumak için yapamayacağı şey yoktur.

Neslihan (Aybüke Pusat): Verdiği kayıplar ve uğradığı ihanetler sonrasında bile yığılmamış, vatani görevine başarıyla devam etmiştir. Ne masada ne de sahada kimseye boyun eğmez.

Korkut (Yunus Emre Yıldırımer): En yakınlarını kaybettikten sonra Korkut'un hayatta tek bir amacı kalır. Bu amaç uğruna hiçbir tehlikeyi göze almaktan çekinmez, korkusuzluğundan ödün vermez.

Kate (Tuvana Türkay): Soğukkanlı ve acımasız biri olan Kate, CIA adına çalışmaktadır. Aynı zamanda Tufan’ın perde arkasında akıl hocasıdır. Aralarındaki evlilik gerçektir, rol yapmamaktadır.

Tufan (Murat Aygen): Görünürde Türk bir iş adamı. Kate ile evliliği sayesinde iyice zenginleşmiş, dünyanın her tarafında nüfuzlu dostları olmuş, hatta kendisini bir gün ülke yönetiminin başında hayal edecek kadar kendini kaptırmıştır.

Makinist (Ushan Çakır): Kate’in güvendiği saha adamlarından biri. Tehlikeli olduğu kadar da kurnazdır. Ama onun bile Kate’e sadakatinin temelinde korku yatmaktadır.





Uzay (Serdar Yeğin): Onsuz bir ekip düşünülemez. En kritik anlarda bilgeliği, dikkati ve atikliğiyle ekip arkadaşlarının yanındadır. Mantığı duygularına göre daha baskın bir karakter olsa da, zaman zaman hissettikleri onu bile şaşırtır.

Nazlı (Melisa Akman): Kendi alanının en iyisi. Yaşadığı şeylerin onu engellemesine izin vermemiş, görevinde asla pes etmemiştir. Fakat o da pozitifliğini ve konsantrasyonunu korumakta bazen zorlanmaktadır.

Sedat (Eren Hacısalihoğlu): Hamdi’nin adamı olan Sedat, Korkut’un içlerine girmesinden hiç hoşlanmaz. Korkut’un açığını yakalamaya çalışıp Hamdi’nin Korkut’tan şüphelenmesinin peşindedir. Asıl amacı ise Hamdi’nin yerine geçmektir.

Güniz (Özlem Maden): Hamdi’nin karısı. Hamdi karısına çok aşık olsa da onun hayatını karartmıştır. Güniz, mutsuzluğuna rağmen yine de güçlünün yanında olmanın doğru olduğunu düşünür.

Hamdi (Murat Han): Cana yakın ama sert bir adam. Karşısına çıkan Korkut, Hamdi’nin gözüne girer. İstanbul’a Hamdi’nin malikanesine ulaştıklarında Korkut onun bir mafya babası olduğunu anlar.

Akif Başkan (Adnan Biricik): Tecrübesi ve zekasıyla her zaman bir yol göstericidir. Kritik zamanlarda soğukkanlılığıyla verdiği kararlar onu ve çevresindekileri başarıya götürür.



‘Teşkilat Altay’dan Tuna’ya’ beşinci sezonuyla pazar akşamı TRT 1’de izleyicisi ile buluşacak.



Teşkilat 112.Bölüm Tanıtım





Teşkilat 112.Bölüm ön izleme



