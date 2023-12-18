İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi

Avrupa Ligi'nde Son 16 turundaki takımların belirlenmesi için yapılan kura çekimi, Türkiye saatiyle 15.00'te gerçekleştirildi. Çekim, EXXEN platformunda canlı olarak yayınlandı ve Galatasaray'ın rakibi Çekya'nın Sparta Prag takımı oldu.

Aynı federasyona bağlı ülkelerin takımları, bu turda birbirleriyle eşleşemeyecek. Deplasman golü kuralı değil, iki maç sonunda rakip kaleye daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Eğer gol eşitliği olursa, iki devreden sonra 30 dakikalık uzatma oynanacak. Uzatma sonunda da eşitlik devam ederse, galibi penaltılar belirleyecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi ise 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Final maçı, 22 Mayıs tarihinde Dublin Arena'da, İrlanda Cumhuriyeti'nde oynanacak.