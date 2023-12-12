İşte Fitch Ratings'in gelecek yıl petrol fiyatı beklentisi

Fitch Ratings, 2024 petrol fiyat tahminini 5 dolar artırarak güncelledi. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsü 80 dolardan 82 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsü ise 75 dolardan 78 dolara yükseltildi.

Daha önce gelecek yıl için 75 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 80 dolara, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70 dolardan 75 dolara revize edildi.

Fitch Ratings, 30 Kasım'daki toplantıda, OPEC+ üyesi bazı ülkelerin mevcut üretim kesintilerine ek olarak getirdiği günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdığını belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasası raporuna atıfta bulunan Fitch Ratings, bu yılın 2. çeyreğinde günlük 1,2 milyon varillik arz açığına işaret etti ve OPEC+ grubunun kotalarına tam olarak uyması ve ilave üretim kesintilerinin de etkisiyle bu arz açığının gelecek yılın ilk yarısında devam edebileceği uyarısında bulundu.

Fitch Ratings, yaptırımlara rağmen Rusya'nın petrol ihracatının yüksek seyrettiğini, ABD kaya petrolü üretiminin ise gelecek yıl günlük 1,5 milyon varilden 400 bin varile gerileyeceğini kaydetti.

Çin'in bu yıl kaydettiği petrol talep büyümesinin salgın sonrası toparlanmadan kaynaklandığına işaret eden Fitch Ratings, Çin ve Hindistan'da gelecek yıl talepteki büyüme hızının yavaşlayacağını bildirdi. Talepteki azalmaya ek olarak, OPEC+ üretim politikalarının piyasalar üzerindeki etkisinin azalmasıyla birlikte fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının uzun dönemde azalması bekleniyor.