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Gecce Magazin Haberleri

İşte Ezgi Eyüboğlu’nun yeni dizi projesi!

Son dönemin gözde oyuncularından birisi olan Ezgi Eyüboğlu'nun yeni dizisi merak konusuydu. Ve güzel oyuncunun yeni projesi belli oldu.

İşte Ezgi Eyüboğlu’nun yeni dizi projesi!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-03-2023 10:24


Ezgi Eyüboğlu’nun yeni dizisi belli oldu. Güzel oyuncu TRT Dijital tarafından çekilen Şanzalize Düğün Salonu dizisinde başrol oynuyor. 8 bölümlük dizi Tarık Tufan’ın muhafazakar yaşam süren bir gencin hikâyesini anlatan “Şanzelize Düğün Salonu” kitabından uyarlandı.


Tarık Tufan’ın aynı zamanda senaryosunu yazdığı diziyi Osman Nail Turan yönetiyor. Harmony Film imzalı dizide Ezgi Eyüboğlu “Eda” karakterine hayat veriyor. 


Çekimleri İstanbul’da yapılan dizide Halil Babür “Turgut”, Erdem Şenocak “Derviş K.”, EvliyaAykan “Rüstem”, Sedat Kalkavan “Mürsel” ve Begüm Akkaya da “Nurhan” rollerini oynuyor.

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