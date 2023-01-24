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Gecce Magazin Haberleri

İşte Aşk-ı Memnu’nun yeni Nihal’i

Hazal Kaya, "Bihter" adıyla sinemaya aktarılacak olan "Aşk-ı Memnu" eserinin yeni Nihal'i çok merak ettiğini açıklamıştı. Ve Nihal'i oynayacak o isim belli oldu. İşte detaylar..

İşte Aşk-ı Memnu’nun yeni Nihal’i
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2023 13:33

 



Hazal Kaya, aile dostu Ceyda Düvenci’nin BBO Yapım imzalı “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuş ve “Bihter” adıyla yeniden çekilecek olan “Aşk-ı Memnu” filmini ve yeni Nihal’i kimin canlandıracağını çok merak ettiğini açıklamıştı.

 



Filmin yeni Nihal’i için genç kuşağın en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Helin Kandemir'le imza aşamasında olunduğu öğrenildi. TAFF Pictures imzalı filmde “Bihter”i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Behlül başta olmak üzere diğer roller için görüşmeler sürüyor.

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