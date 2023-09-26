İstanbulspor 0-1 Galatasaray maç özeti ve golleri

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen maçta İstanbulspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Icardi'nin attığı golle 1-0 kazanan Galatasaray, bu sonuçla maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Maçın ilk yarısında yaşanan en önemli an, Icardi’nin kaçırdığı penaltı oldu. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topa dokunup arkasından gelen Icardi’ye bıraktı. Ancak Icardi'nin vuruşu kaleyi bulmadı. Ancak Arjantinli oyuncu, 42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistiyle bulduğu golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Galatasaray, skoru artırmak için baskısını sürdürdü. Kerem Demirbay’ın direğe çarpan şutu ve Abdülkerim Bardakcı’nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü, maçın ikinci yarısının dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Müsabaka boyunca başka gol sesi çıkmayınca, Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılan taraf oldu ve puanını 16'ya yükseltti. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

Hafta sonu Galatasaray kendi evinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecekken, İstanbulspor da Antalyaspor'u ağırlayacak. Bu sonuçla Galatasaray'ın ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdüğü gözlemlendi.