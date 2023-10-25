İstanbullular Dikkat Köprüde Kalmayın! İşte güncel zamlı köprü otoyol geçiş fiyatları. Köprü ve otoyol tarifeleri yeni bir zamma sahne oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 25 Ekim tarihinde yaptığı açıklamaya göre, FSM, 15 Temmuz, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde yeni ücretlendirmeye gidildi. Peki, bu artışla birlikte yeni geçiş ücretleri ne oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Zam Açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü, 25 Ekim tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni tarifeyi kamuoyuna duyurdu. Buna göre; Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek yön geçiş ücreti 8,5 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı. İşte ayrıntılı köprü ve otoyol ücret tarifesi:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri

AKS ARALIĞI 3.20 m’den küçük iki akslı araçlar: 15 TL

15 TL AKS ARALIĞI 3.20 m ve üzeri iki akslı araçlar: 19 TL

19 TL 3 Akslı tüm araçlar: 42.00 TL

42.00 TL 4 ve 5 Akslı araçlar: 83 TL

83 TL 6 ve üzeri akslı araçlar: 110 TL

110 TL Motosikletler: 6 TL

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

Araç Sınıfı 1: 290 TL

290 TL Araç Sınıfı 2: 465 TL

465 TL Araç Sınıfı 3: 550 TL

550 TL Araç Sınıfı 4: 730 TL

730 TL Araç Sınıfı 5: 920 TL

920 TL Araç Sınıfı 6: 205 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri

Araç Sınıfı 1: 35 TL

35 TL Araç Sınıfı 2: 45 TL

45 TL Araç Sınıfı 3: 85 TL

85 TL Araç Sınıfı 4: 220 TL

220 TL Araç Sınıfı 5: 275 TL

275 TL Araç Sınıfı 6: 25 TL

1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri

Araç Sınıfı 1: 295 TL

295 TL Araç Sınıfı 2: 370 TL

370 TL Araç Sınıfı 3: 665 TL

665 TL Araç Sınıfı 4: 740 TL

740 TL Araç Sınıfı 5: 1400 TL

1400 TL Araç Sınıfı 6: 75 TL

Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu Geçiş Ücretleri