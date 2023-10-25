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İstanbullular Dikkat Köprüde Kalmayın! İşte güncel zamlı köprü otoyol geçiş fiyatları

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde son dönemlerde yaşanan zamlar, vatandaşları yakından ilgilendiren bir konu olmuştur. FSM, 15 Temmuz, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücretlerine yapılan son zamları detaylı bir şekilde ele alıyoruz. 25 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeyi aşağıda bulabilirsiniz.

İstanbullular Dikkat Köprüde Kalmayın! İşte güncel zamlı köprü otoyol geçiş fiyatları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 13:08

İstanbullular Dikkat Köprüde Kalmayın! İşte güncel zamlı köprü otoyol geçiş fiyatları. Köprü ve otoyol tarifeleri yeni bir zamma sahne oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 25 Ekim tarihinde yaptığı açıklamaya göre, FSM, 15 Temmuz, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde yeni ücretlendirmeye gidildi. Peki, bu artışla birlikte yeni geçiş ücretleri ne oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Zam Açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü, 25 Ekim tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni tarifeyi kamuoyuna duyurdu. Buna göre; Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek yön geçiş ücreti 8,5 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı. İşte ayrıntılı köprü ve otoyol ücret tarifesi:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri

  • AKS ARALIĞI 3.20 m’den küçük iki akslı araçlar: 15 TL
  • AKS ARALIĞI 3.20 m ve üzeri iki akslı araçlar: 19 TL
  • 3 Akslı tüm araçlar: 42.00 TL
  • 4 ve 5 Akslı araçlar: 83 TL
  • 6 ve üzeri akslı araçlar: 110 TL
  • Motosikletler: 6 TL

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

  • Araç Sınıfı 1: 290 TL
  • Araç Sınıfı 2: 465 TL
  • Araç Sınıfı 3: 550 TL
  • Araç Sınıfı 4: 730 TL
  • Araç Sınıfı 5: 920 TL
  • Araç Sınıfı 6: 205 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri

  • Araç Sınıfı 1: 35 TL
  • Araç Sınıfı 2: 45 TL
  • Araç Sınıfı 3: 85 TL
  • Araç Sınıfı 4: 220 TL
  • Araç Sınıfı 5: 275 TL
  • Araç Sınıfı 6: 25 TL

1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri

  • Araç Sınıfı 1: 295 TL
  • Araç Sınıfı 2: 370 TL
  • Araç Sınıfı 3: 665 TL
  • Araç Sınıfı 4: 740 TL
  • Araç Sınıfı 5: 1400 TL
  • Araç Sınıfı 6: 75 TL

Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu Geçiş Ücretleri

  • Kurnaköy giriş TEM Akyazı çıkış 1. sınıf otomobil: 145 TL
  • Kurnaköy giriş KMO Akyazı çıkış 1. sınıf otomobil: 135 TL
  • Kurnaköy giriş Karasu çıkış 1. sınıf otomobil: 120 TL
  • Kurnaköy giriş Adapazarı 1-2 çıkış 1. sınıf otomobil: 115 TL
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