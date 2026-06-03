İstanbul’da Tarihi Gece: Şebnem Ferah Yeniden Mikrofon Başında

Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden Şebnem Ferah tam 6 yıl sonra yeniden sahneye çıktı. Uzun süredir konser vermeyen sanatçının İstanbul’daki dönüş konseri daha günler öncesinden büyük heyecan yaratmıştı. Biletlerin kısa sürede tükenmesi de bu özlemin en büyük göstergelerinden biri oldu.

Binlerce Kişi Aynı Anda Şarkılara Eşlik Etti

Konser gecesinde salonu dolduran binlerce kişi Şebnem Ferah’ı dakikalarca alkışlarla karşıladı. Sahneye çıktığı an yaşanan coşku sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ferah dönüş konserinin açılışını yıllardır dillerden düşmeyen “Okyanus” şarkısıyla yaptı. İlk notaların duyulmasıyla birlikte salonda adeta büyük bir koro oluştu. Hayranları sanatçının şarkılarına baştan sona eşlik etti.

Duygusal Sözleri Geceye Damga Vurdu

Konser boyunca zaman zaman seyircilerle sohbet eden Şebnem Ferah uzun aranın ardından yeniden sahnede olmanın kendisi için ne kadar özel olduğunu anlattı. Özellikle söylediği bir cümle geceye damgasını vurdu. Ferah hayranlarına dönerek “Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım.” dedi.

Bu sözler salonda büyük alkış aldı. Birçok kişi o anları telefonuyla kaydederken sosyal medyada da binlerce paylaşım yapıldı.

Ünlü İsimler de Konserdeydi

Şebnem Ferah’ın dönüş konseri sadece hayranlarını değil ünlü isimleri de bir araya getirdi. Konseri izlemeye gelenler arasında birçok sanatçı oyuncu ve sporcu vardı.

Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mazhar Alanson, Aleyna Tilki, Özge Özpirinçci, Zeynep Bastık, Derya Uluğ, Ezgi Mola ve Zehra Güneş gibi pek çok isim gecede yer aldı.

Yeni Konser Tarihleri Açıklandı

Konser biletlerine gösterilen yoğun ilginin ardından yeni tarihler de duyuruldu. Şebnem Ferah 13 Haziran’da İzmir’de, 27 Haziran’da ise yeniden İstanbul’da sahne alacak.

Konserin ardından sosyal medya adeta Şebnem Ferah paylaşımlarıyla doldu. Altı yıllık sessizliğin ardından gelen bu dönüş hayranları için sadece bir konser değil uzun süredir beklenen duygusal bir buluşma oldu. Görünen o ki Şebnem Ferah kaldığı yerden sahnelere güçlü bir dönüş yapmış durumda.