İstanbul Şirinevler'de Korkutan Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler semtinde bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine hemen çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden Resmi Açıklama

İstanbul Valiliği, patlamayla ilgili bir açıklama yaparak, olayın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı bilgisini paylaştı. Açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanından Acı Haber

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaşanan felaket sonrası yaptığı açıklamada, "Duyduğumuzda büyük bir şok yaşadık. Patlama sesini kilometrelerce uzaktan bile duyduk. Bu trajik olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Olay Yerinden İlk Görüntüler

Olay yerinden gelen görüntülerde, patlamanın etkisiyle binada büyük bir yıkım olduğu görülüyor. Sokakta bulunan bazı araçlar da hasar gördü. CNN TÜRK muhabiri Emel Telli, "Dumanlar gökyüzünü kaplamış durumda. Patlamanın etkisiyle binaların camları kırıldı. Patlamanın olduğu kat tamamen yıkılmış durumda." şeklinde bilgi verdi.

Olay yerinde incelemeler devam ederken, yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Bu tür olayların yaşanmaması için doğalgaz tesisatlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve uzman kişiler tarafından montaj ve bakım işlemlerinin yapılması gerektiği konusunda yetkililer uyarıda bulundu.