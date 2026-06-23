İstanbul Park'ta Tarkan'a Sürpriz! Megastar'a Anlamlı Hediye

İstanbul Park'ta sahne alan Megastar Tarkan'a TOSFED yönetimi tarafından ismine özel olarak tasarlanmış bir yarış kaskı hediye edildi.

İstanbul Park'ta Tarkan'a Sürpriz! Megastar'a Anlamlı Hediye
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 12:40

Türk pop müziğinin dev ismi, Megastar Tarkan prestijli bir bankanın 80. yıl kutlamaları kapsamında motor sporlarının kalbi İstanbul Park'ta düzenlenen dev organizasyonda sahne aldı. Hem hızı hem de müziğin ritmini bir araya getiren bu özel gecede Tarkan konser öncesinde kendisini duygulandıran anlamlı bir sürprizle karşılaştı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yönetimi motor sporlarına verdiği destek ve etkinliğe katılımı dolayısıyla megastar Tarkan'la bir araya gelerek kendisine isminin özel olarak işlendiği bir yarış kaskı hediye etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Tarkan jestten duyduğu memnuniyeti dile getirirken hatıra fotoğrafı da çekildi.

İstanbul Park'ta Tarkan Rüzgarı

Dünyaca ünlü yarış pisti İstanbul Park bu kez motor seslerinin yanı sıra Megastar'ın eşsiz enerjisi ve şarkılarıyla yankılandı. Bankanın 80. kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan sahnede binlerce davetliye unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan Tarkan performansıyla yine büyük bir beğeni topladı. Motor sporları dünyası ile müzik sektörünün devlerini bir araya getiren etkinlikte Tarkan'ın her zamanki gibi izleyicileri büyüleyen sahne şovu büyük ilgi gördü.

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