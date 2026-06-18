İstanbul Konseri Öncesi Şok İstekler! Ricky Martin Kulisinde Bakın Ne İstedi?

Dünya pop müziğinin ikonik ismi "Livin' la Vida Loca" ve "Un Dos Tres" gibi hitleriyle nesilleri peşinden sürükleyen Ricky Martin dünya turnesi kapsamında rotayı bir kez daha Türkiye'ye çevirdi. Muazzam sahne şovları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Porto Rikolu yıldızın İstanbul konseri için geri sayım başlarken organizasyon ekibine ilettiği sıra dışı kulis ve konaklama talepleri magazin kulislerini hareketlendirdi.

Dünya çapındaki turnelerine hız kesmeden devam eden Ricky Martin 11 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Ünlü şarkıcı Türkiye ziyareti öncesinde ilettiği özel taleplerle de dikkat çekti.

Sahne Öncesi Enerji Deposu: Oksijen Kapsülü

Yıllara meydan okuyan fit görüntüsü ve yüksek sahne performansıyla bilinen 50'li yaşlarındaki pop efsanesinin, İstanbul konseri öncesinde ses tellerini ve vücudunu korumak adına özel bir teknoloji talep ettiği ortaya çıktı. Martin'in kulisinde bulunmasını istediği en radikal parça gençlik aşısı olarak da bilinen bir medikal cihaz oldu.

Konser öncesi hazırlıkları kapsamında özel bir oksijen kapsülü talep eden Martin'in sahneye çıkmadan önce hücrelerini yenilemek ve jet-lag etkisini en aza indirmek için bu kapsülde vakit geçireceği öğrenildi.

Anadolu'nun Şifalı Çamuruna Göz Dikti

Dünyaca ünlü yıldızın kulis istekleri sadece teknolojik cihazlarla sınırlı kalmadı. Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerine büyük ilgi duyduğu bilinen Ricky Martin turne programının içerisine geleneksel bir bakım seansı ekletti.

Ünlü şarkıcının Anadolu'nun yüzyıllardır uygulanan doğal çamur banyolarını da programına dahil etmek istediği öğrenildi. İstanbul'a geldikten sonra veya konser sonrasındaki boşluğunda Türkiye'nin şifalı termal bölgelerinden getirilecek özel çamurlarla cilt bakımı yaptırmayı planlayan yıldızın bu isteği organizasyon ekibini harekete geçirdi.

11 Temmuz gecesi KüçükÇiftlik Park'ta binlerce hayranına unutulmaz bir görsel şölen sunmaya hazırlanan Ricky Martin'in Türk kültürüne ve Anadolu'nun şifalı geleneklerine gösterdiği bu ilgi şimdiden Türk hayranlarının sempatisini kazandı.