8 İsim İçin Flaş Test Sonucu! Kenan Doğulu ve Berdan Mardini de Pozitif!

Son günlerde magazin ve gündem dünyasında en çok konuşulan konulardan biri olan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin Adli Tıp'taki test sonuçları ortaya çıktı.

Test Sonuçları Açıklandı

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan isimlerden kan ve saç örnekleri alınmış ardından bu örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye gönderilmişti. Yapılan analizlerin tamamlanmasının ardından 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Test sonucu pozitif çıkan isimler arasında Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini ve Yaşar İpek gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler bulunuyor. Bunun yanı sıra Ali Efe Bezci, Oğuzhan Beker ve Tolga Çam'ın da sonuçlarının pozitif olduğu belirtildi.

Soruşturma Nasıl Başladı?

Aslında olayın başlangıcı geçtiğimiz haftaya dayanıyor. Savcılık tarafından yürütülen çalışma kapsamında toplam 23 kişi gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin tamamından biyolojik örnekler alınarak detaylı inceleme yapılması kararlaştırılmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında sanat, televizyon ve iş dünyasından tanınan birçok kişi yer aldığı için konu kısa sürede ülke gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Soruşturma sürerken gözaltına alınan isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Berdan Mardini'nin Açıklaması Gündem Olmuştu

Soruşturma sürecinde en çok dikkat çeken açıklamalardan biri Berdan Mardini'den gelmişti. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden ünlü şarkıcı uyuşturucu kullanmadığını söylemiş ve yapılan testlerde herhangi bir maddeye rastlanmayacağını ifade etmişti.

Bu açıklama o dönem oldukça konuşulmuştu. Ancak açıklanan son test sonuçlarında Mardini'nin de pozitif çıkan isimler arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Gözler Soruşturmanın Devamında

Test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından gözler şimdi soruşturmanın bundan sonraki aşamasına çevrildi. Savcılık ve ilgili kurumların elde edilen bulgular doğrultusunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerin dosyada yer alması nedeniyle süreç hem hukuk çevrelerinde hem magazin gündeminde yakından izlenmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde soruşturmayla ilgili yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.