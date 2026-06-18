Mahmut Orhan Ve Sevgilisi Daria Iakubchik'’ten Güverte Pozları!

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan ve Rus model sevgilisi Daria Iakubchik Marmaris'te tekne tatiline çıktı.

Mahmut Orhan Ve Sevgilisi Daria Iakubchik'’ten Güverte Pozları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 15:25

Dünyaca ünlü Türk DJ Mahmut Orhan ve bir süredir birlikte olduğu Rus model sevgilisi Daria Iakubchik yoğun konser maratonuna kısa bir ara vererek soluğu Marmaris'te aldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında verdikleri her konserde kapalı gişe çalan başarılı müzisyen kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan sevgilisiyle birlikte mavi tura çıktı. Çiftin güverteden yansıyan aşk dolu anları, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü DJ Mahmut Orhan bir süredir Rus model Daria Iakubchik ile aşk yaşıyor. Sevgilisini konserlerinde bir an olsun yalnız bırakmayan Iakubchik Orhan ile Marmaris'e gitti. Tekne tatili yapan ikili denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bölgenin koylarını gezen Mahmut Orhan'la Daria Iakubchik teknenin güvertesinde romantik pozlar verdi.

Su Sporlarında Eğlenceli Dakikalar

Marmaris'in eşsiz koylarında deniz ve güneşin tadını çıkaran çiftten Daria Iakubchik tatile heyecan katmayı da ihmal etmedi. Su sporlarına olan merakıyla bilinen Rus model denizin üzerinde geçirdiği keyifli ve adrenalin dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Tatilde su sporlarıyla da ilgilenen Daria Iakubchik eğlenceli kareleri de sosyal medya hesabından yayımladı.

Sert Manevra Takipçilerin Yüreğini Ağzına Getirdi

Ancak Rus modelin sosyal medya hesabından paylaştığı son video eğlenceli anların bir anda paniğe dönüşmesine neden oldu. Mahmut Orhan'ın zodyak botu kullandığı esnada yaptığı ani ve sert bir hamle sevgilisinin dengesini kaybetmesine yol açtı.

 Rus model o anlara ait videoyu sosyal medya hesabından "Haydi bu video için birlikte bir başlık yazalım" notuyla yayımladı.

Korkutan kazayı ufak bir sarsıntıyla atlatan ve durumun eğlenceli tarafına odaklanan Iakubchik'in takipçilerine başlık sorma daveti üzerine hayranlarından esprili yorumlar gecikmedi. Videonun altına "Mahmut Orhan"dan drop beklerken ben", "Aşkın hızı sarsıntı yarattı" ve "Geçmiş olsun, ucuz atlatılmış" şeklinde yüzlerce mesaj yazıldı.

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