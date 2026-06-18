Haluk Levent'e Şok Karar! 70 Milyon Liralık Karşılıksız Çek Cezası Ve Yasak Geldі!

Müzik kariyerinin yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardım projeleriyle tanınan ünlü sanatçı Haluk Levent bu kez yargı kanadından gelen şok bir kararla magazin ve ekonomi gündemine bomba gibi düştü. Sanatçı hakkında geçtiğimiz yıl düzenlediği iki büyük meblağlı çekin bankada karşılığının bulunmaması gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme ünlü şarkıcıya rekor düzeyde adli para cezası keserken ticari hayatını doğrudan etkileyecek yasaklar da getirdi.

Sanatçı Haluk Levent hakkında 2025 yılında düzenlediği iki çekin karşılıksız çıktığı gerekçesiyle şikayet üzerine dava açıldı. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesine müşteki ile taraf avukatları katıldı. Dosyada karşılıksız işlem gören iki çekin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.

Rekor Ceza: İki Çek İçin Toplam 70 Milyon TL

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında dosyaya konu olan iki ayrı çekin detayları ve uygulanan cezalar netleşti. Mahkeme çeklerin vadelerine göre ayrı ayrı cezalandırma yoluna gitti.

30 Haziran 2025 Tarihli Çek: Mahkeme bu çek nedeniyle Levent'in "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olma" suçundan 50 milyon 83 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

20 Mayıs 2025 Tarihli Çek: Mahkeme ayrıca bu çek yönünden de aynı suçtan 19 milyon 987 bin lira adli para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kararda Haluk Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına da karar verildi. Böylece Levent hakkında hükmedilen toplam adli para cezası yaklaşık 70 milyon lira oldu.

Karşılıksız Çek Süreci Nasıl İşler? Hapis Cezası Riski Var mı?

Yaşanan bu gelişmenin ardından hukuki süreci değerlendiren Avukat Yasin Altuntaş karşılıksız çek suçunda cezanın nasıl hesaplandığını, ödenmemesi halinde ünlü sanatçıyı nelerin beklediğini ve kamuoyunda sıkça tartışılan "çeke hapis cezası" konusuna açıklık getirdi.

Altuntaş, "Karşılıksız çek suçu, çekin kanuni ibraz süresi içinde bankaya sunulmasına rağmen hesapta yeterli karşılık bulunmaması ve bankanın çek üzerinde "karşılıksızdır" işlemi yapmasıyla gündeme gelir. Burada önemli olan husus çekin sadece ödenmemiş olması değil kanunda aranan ibraz, karşılık yetersizliği ve şikayet şartlarının birlikte gerçekleşmesidir."

"Ödenmezse İnfaz Aşamasında Hapse Dönüşebilir"

Cezanın niteliğine dair önemli bir teknik detaya dikkat çeken Avukat Yasin Altunta, doğrudan bir hapis cezasının olmamasının riskin tamamen yok olduğu anlamına gelmediğini belirtti:

"Bu suçta mahkemenin verdiği temel yaptırım adli para cezasıdır. Dolayısıyla doğrudan suç tipi bakımından hapis cezası öngörülmemiştir. Bununla birlikte adli para cezası kesinleşip ödenmezse infaz hukuku bakımından bu ceza hapse çevrilebilmektedir. Bu nedenle uygulamada "çek suçunda hapis yoktur" demek teknik olarak eksik olur; doğru ifade, doğrudan hapis cezası değil, ödenmezse infaz aşamasında hapse dönüşebilen adli para cezası olduğudur."

Kararın kesinleşmesinin ardından Haluk Levent cephesinden veya avukatlarından konuya ilişkin nasıl bir hamle ya da açıklama geleceği ise merakla bekleniyor.