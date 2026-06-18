Berdan Mardini'nin Olay Yaratan İfadesinin Detayları!

Ünlülere yönelik geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü türkücü Berdan Mardini'nin emniyet ve savcılıkta verdiği ifadenin detayları gün yüzüne çıktı. Magazin ve hukuk gündemini sarsan olayda ünlü sanatçı suçlamaları kesin bir dille reddederken maruz kaldığı durumun arkasında ticari ve ailevi bir komplo olduğunu iddia etti.

Burak Doğan'ın haberine göre, uyuşturucu madde kullanmadığını dile getiren ünlü şarkıcı ifadesinde ticari başarılarına ve uğradığı haksızlığa dikkat çekti.

Mardin'de Dev Tesislerim Var Komploya Kurban Gidiyorum

2000'li yılların başından bu yana müzik piyasasında olduğunu ve son yıllarda memleketi Mardin'de yaptığı büyük yatırımlarla istihdam sağladığını belirten Berdan Mardini hakkındaki ihbarın asılsız olduğunu savundu. Mardini ifadesinde iş hayatına dair şu detayları paylaştı:

"Ben 2003 yılında şöhret oldum. Sanatçı ve şarkıcıyım. Aynı zamanda şu anda Mardin'de Rose damascena gül tesisi damıtma fabrikası ve 500 dönüm gül bahçelerim vardır. Ayrıca yönetmiş olduğum Mardini Kozmetik adında bir kozmetik markam vardır. Hakkımda yapılan ihbarın yaptığım işler nedeniyle ve daha önce ailevi problemler nedeniyle husumet kaynaklı olduğunu düşünüyorum."

Kanımda Uyuşturucu Madde Çıkmayacak

Uyuşturucu madde ile hiçbir bağının bulunmadığını adının bu tip bir operasyonda geçmesinden ötürü derin bir üzüntü duyduğunu belirten sanatçı tıbbi testlere sonuna kadar güvendiğini şu sözlerle ifade etti:

"Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu değildir. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır."

Şifre Vermeme Gerekçesi

Soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerine zorluk çıkarmadığını ancak mahrem bilgileri korumak adına telefon şifresini paylaşmadığını belirten ünlü şarkıcı operasyonun zamanlamasına ve amacına dair çarpıcı bir iddiada bulundu:

"Telefonumu rızamla teslim ettim ancak şifremi ailevi ve ticari sır sebepleriyle vermek istemedim. Husumet nedeniyle gözaltına alındığımı ve yaptığım iş nedeniyle işlerimin baltalanması kastıyla böyle bir soruşturmaya maruz kaldığımı düşünüyorum."

Adli kontrol kararı uyarınca belirli günlerde imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı gibi tedbirlere tabi tutulan Berdan Mardini'nin dava sürecinde çıkacak olan adli tıp raporlarıyla kendini tamamen aklamayı beklediği öğrenildi.