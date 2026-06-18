Kate Middleton Royal Ascot’a Döndü!

Royal Ascot’a dönüş yapan Kate Middleton zarif görünümü ve Prenses Diana’ya ait bileklik seçimiyle etkinliğin en çok konuşulan ismi oldu.

Kate Middleton Royal Ascot’a Döndü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 18:26

Kate Middleton uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak bir dönem geçirdikten sonra yeniden sahalara döndü diyebiliriz. Kraliyet ailesinin en çok takip edilen isimlerinden biri olan Kate bu kez İngiltere’nin en prestijli etkinliklerinden biri olan Royal Ascot’ta görüntülendi. Yanında eşi Prens William da vardı. İkilinin törendeki görüntüsü hem basında hem sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Sağlık Sürecinin Ardından İlk Büyük Görünüm

Kate Middleton’ın bir süredir ciddi bir sağlık sürecinden geçtiği biliniyordu. Bu yüzden uzun zamandır resmi etkinliklerde pek görünmüyordu. Royal Ascot’a katılması da aslında onun için bir tür “geri dönüş” gibi yorumlandı. Etkinlikte oldukça zarif ve enerjik görünmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İnsanlar özellikle onun yeniden kamuoyuna çıkmasını olumlu bir işaret olarak değerlendirdi. Kraliyet takipçileri sosyal medyada “iyi görünüyor” ve “geri döndü” gibi yorumlarla destek mesajları paylaştı.

Aynı Elbiseyi Üçüncü Kez Giydi

Kate Middleton bu etkinlikte sadece katılımıyla değil kıyafet seçimiyle de konuşuldu. Daha önce farklı organizasyonlarda da giydiği sarı elbiseyi tekrar tercih etti. Hatta bu elbiseyi üçüncü kez giydiği bilgisi özellikle gündem oldu.

Bu tercih aslında kraliyet çevrelerinde sıkça konuşulan “sürdürülebilir moda” anlayışıyla da örtüşüyor. Yani sürekli yeni kıyafetler almak yerine mevcut parçaları tekrar kullanmak gibi bir yaklaşım. Kate’in bu tavrı da birçok kişi tarafından “hem sade hem bilinçli” olarak yorumlandı.

Prenses Diana Detayı Dikkat Çekti

Etkinlikte en çok konuşulan detaylardan biri de takı seçimi oldu. Kate Middleton 1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana’ya ait bir bilekliği takarak oldukça anlamlı bir jest yaptı.

Bu detay kraliyet ailesi takipçileri tarafından Diana’ya bir saygı duruşu olarak değerlendirildi. Zaten Kate’in zaman zaman Diana’nın stiline ve aksesuarlarına göndermeler yaptığı biliniyor. Bu yüzden bu tercih de oldukça duygusal bir anlam taşıdı.

Kraliyet Ailesi Bir Aradaydı

Royal Ascot sadece Kate ve William’ın değil tüm kraliyet ailesinin buluştuğu bir etkinlik oldu. Kral Charles ve Kraliçe Camilla da törenin açılışında yer aldı. Her yıl yaz sezonunun en önemli sosyal etkinliklerinden biri olarak görülen bu organizasyon hem yarışları hem de kraliyet görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Kısacası bu yılki Royal Ascot hem Kate Middleton’ın dönüşü hem verdiği küçük ama anlamlı detaylarla uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Özellikle onun yeniden kamu önünde görünmesi kraliyet takipçileri için en dikkat çekici gelişme oldu.

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