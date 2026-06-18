"En Değerlim" Dedi! Gökhan Özen'den Aşk Dolu Paylaşım

Bir dönemin en sevilen romantik şarkılarına imza atan Gökhan Özen son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Uzun bir aradan sonra müzik çalışmalarına ağırlık veren ünlü şarkıcı bu kez yeni şarkılarıyla değil özel hayatıyla konuşuluyor.

Sosyal medyada genellikle çok sık paylaşım yapmayan Özen sevgilisi Naz Canbaz ile birlikte çekilmiş romantik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı kısa ama anlamlı not ise kısa sürede dikkat çekti.

Romantik Paylaşım Büyük İlgi Gördü

Gökhan Özen sevgilisiyle verdiği pozu "En değerlim" notuyla yayınladı. Paylaşımda kullandığı kalp emojileri de aşkını gizlemek istemediğini gösterdi. Naz Canbaz'ın da aynı şekilde kalp emojileriyle karşılık vermesi takipçilerin gözünden kaçmadı.

Çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri ikiliye mutluluk mesajları gönderirken birçok kişi de nazar boncuğu emojileriyle destek verdi. Özellikle çiftin birlikte oldukça mutlu görünmesi hayranlarının dikkatini çekti.

Aslında Gökhan Özen ve Naz Canbaz ilişkilerini yeni yaşamıyor. İkili geçtiğimiz yıl ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu. O günden bu yana zaman zaman birlikte çekildikleri kareleri paylaşarak aşklarını gözler önünde yaşamayı tercih ediyorlar.

Yaş Farkı Tartışma Yarattı

Ancak sosyal medyada konuşulan tek konu romantik paylaşım olmadı. Fotoğrafın ardından birçok kullanıcı çift arasındaki yaş farkını da gündeme taşıdı.

45 yaşındaki Gökhan Özen ile 31 yaşındaki Naz Canbaz arasında 14 yaş bulunuyor. Kimi sosyal medya kullanıcıları bu farkın önemli olmadığını ve iki yetişkin insanın mutlu olmasının yeterli olduğunu savunurken bazıları ise yaş farkını dikkat çekici bulduğunu belirtti.

Bu nedenle paylaşım kısa sürede sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıktığı bir tartışmaya dönüştü. Ancak çift cephesinden bu yorumlarla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Geçmiş Evliliği Yeniden Hatırlandı

Gökhan Özen'in aşk dolu paylaşımı ünlü şarkıcının geçmişini de yeniden gündeme getirdi. Özen 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenmişti. Bu evlilikten Ada Deren ve Derin Su adında iki kız çocuğu dünyaya geldi.

Yaklaşık altı yıl süren evlilik 2016 yılında anlaşmalı olarak sona ermişti. Aradan geçen yılların ardından Gökhan Özen şimdi hem müzik kariyerinde yeni bir dönem yaşıyor hem özel hayatındaki mutluluğuyla adından söz ettiriyor. Görünen o ki ünlü şarkıcının yüzü bu aralar hem aşkta hem de kariyerinde gülüyor.