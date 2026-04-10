İstanbul Hatırası Dizisinin Kadrosu Şekilleniyor: İki Dev İsim Daha Katıldı

Edebiyat dünyasının usta kalemi Ahmet Ümit’in en sevilen eserlerinden biri olan İstanbul Hatırası, dijital platform için izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen projenin hazırlık süreci tüm hızıyla devam ederken, oyuncu kadrosuna dair yeni bilgiler paylaşıldı. Netflix platformunda yayınlanacak olan 8 bölümlük dizi, hem hikayesiyle hem de yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İstanbul Hatırası çekimlerinin önümüzdeki hafta içinde resmen başlaması planlanıyor.

Tansu Biçer ve Serkan Keskin Başrolde

Dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Türk tiyatrosu ve sinemasının iki başarılı ismi olan Tansu Biçer ve Serkan Keskin dahil oldu. Projede iki yakın çocukluk arkadaşını canlandıracak olan ikili, hikayenin kilit noktalarında yer alacak. Tansu Biçer, dizide "Yekta" karakterine hayat verirken; usta oyuncu Serkan Keskin ise "Demir" rolüyle izleyici karşısına çıkacak. İkilinin arasındaki güçlü dostluk bağı, senaryonun derinliğini artıracak önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Pazartesi günü yapılacak olan okuma provasında tüm ekip ilk kez bir araya gelecek.

Yıldızlar Geçidi Gibi Bir Kadro

Dizinin yönetmen koltuğunda duayen isim Abdullah Oğuz oturuyor. ANS ve Evrensel Film ortaklığında çekilecek olan yapım, Nevzat Başkomser karakterini canlandıracak olan Nejat İşler liderliğinde güçlü bir kadroya sahip. Dizide ayrıca Bilal Yiğit Koçak, Simay Barlas, Özge Borak ve Cem Davran gibi sevilen oyuncular rol alıyor. Tülin Özen, Deniz Celiloğlu, Şerif Erol ve Hare Sürel gibi isimlerin de ekibe dahil olmasıyla birlikte kadro tam bir şampiyonlar ligine dönüştü.

Çekimler Salı Günü Başlıyor

Okuma provasının hemen ardından, ekibin Salı günü ilk sahneler için sete çıkması bekleniyor. Toplamda 8 bölümden oluşacak mini dizi serisi, İstanbul’un tarihi dokusunu ve gizemli olaylarını Ahmet Ümit’in eşsiz anlatımıyla ekrana taşıyacak. Film dünyasında büyük yankı uyandırması beklenen yapım, hem polisiye severleri hem de kaliteli oyunculuk arayanları tatmin edecek bir derinliğe sahip. Projenin yıl sonuna doğru izleyiciyle buluşması hedefleniyor.