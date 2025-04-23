İstanbul Depremini Tahmin Etmişti: Üşümezsoy’dan Çarpıcı Tespitler

Depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un 20 gün önce Silivri ve Kumburgaz için yaptığı uyarı gündem oldu: “6.5 büyüklüğünde olabilir.”

İstanbul Depremini Tahmin Etmişti: Üşümezsoy’dan Çarpıcı Tespitler
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-04-2025 14:25

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 20 Gün Önce Uyarmıştı: “Kumburgaz ve Silivri’de 6.0 – 6.5 Büyüklüğünde Deprem Olabilir”

İstanbul’da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Depremin merkezi Silivri açıkları olurken, büyük korku yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. Şaşırtan detay ise, bu depremle ilgili Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un tam 20 gün önce yaptığı uyarıların birebir gerçekleşmiş olması.

Bahçelievler’de Panik: Bir Kişi Balkondan Atladı

Saat 12.49’da meydana gelen 6.2’lik deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde etkili oldu. Özellikle Bahçelievler’de bir vatandaşın korkuyla balkondan atladığı ve yaralandığı bildirildi. Depremin ardından 4.9 ve 4.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Deprem; Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Düzce ve Balıkesir gibi çevre illerde de hissedildi.

20 Gün Önce Net Uyarı: “Silivri ve Kumburgaz’a Dikkat”

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, 2 Nisan’da CGTN Türk’ün YouTube kanalında katıldığı programda yaptığı değerlendirmede, İstanbul’un Silivri ve Kumburgaz hattı için 6.0 – 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini açıkça söylemişti.

Üşümezsoy şu sözlerle dikkat çekmişti:

“Kumburgaz ve Silivri’de 6.0 – 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul’un en yoğun yerleşim alanlarından biri olması nedeniyle dikkatli olunmalı.”

“Büyük Deprem Değil, Yerel Hareketlilik”

Şener Üşümezsoy, İstanbul'daki bu hareketliliğin Kuzey Anadolu Fayı ile karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu fayların mekanizması farklı. 20 milyon yıl öncesine ait yapılarla bugünü aynı modele oturtmak hatalı olur. Bu durum büyük İstanbul depremi anlamına gelmez, ama yerel riskleri ciddiye almak gerekir” diyerek hem uyardı hem rahatlattı.

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