İstanbul Böyle Şov Görmedi! Tarkan ve Cem Yılmaz’dan "Kuzu Kuzu" Düeti.

Tarkan ve Cem Yılmaz aynı sahnede! Tarkan'ın İstanbul konserinde sahneye çıkan Cem Yılmaz, "Kuzu Kuzu" dansıyla geceye damga vurdu. İkilinin "doğa olayı" dedirten performansının detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 21-01-2026 15:47

İstanbul’da devam eden Tarkan fırtınası, üçüncü gecesinde kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynattı. Megastar’ın Volkswagen Arena’daki konser serisinin son konuğu, Türkiye’nin en sevilen komedyeni Cem Yılmaz oldu. İkilinin sahnede sergilediği performans, 2026’nın en çok konuşulan magazin olayı olmaya aday.

"Kuzu Kuzu" Düeti ve Unutulmaz Dans

Konserin ortasında sürpriz bir şekilde sahneye fırlayan Cem Yılmaz, Tarkan’ın ikonik şarkısı **"Kuzu Kuzu"**ya eşlik etti. Sadece şarkı söylemekle kalmayan ikili, şarkının meşhur el ve kalça dansını birlikte yaparak binlerce hayranı coşturdu.

  • Tarkan Kuşağı: Cem Yılmaz, sahnedeki neşeli tavırlarını bir adım öteye taşıyarak başına bir ara "Tarkan kuşağı" taktı. Bu anlar arenadaki kalabalık tarafından dakikalarca alkışlandı.

  • Görsel Şölen: Tarkan’ın enerjisiyle Cem Yılmaz’ın mizahı birleşince, izleyiciler unutulmaz bir görsel şölen yaşadı.

Cem Yılmaz’dan "Doğa Olayı" Yorumu

Konser biter bitmez sosyal medya hesabından bu özel geceye dair paylaşımlarda bulunan Cem Yılmaz, Megastar ile olan karesinin altına şu notu düştü:

"40 yılda bir olan doğa olayı!"

Tarkan ise sahnede komedyen dostuna sarılarak; "Sahneye renk kattın, iyi ki geldin" diyerek teşekkürlerini iletti.

Ünlüler Akını Devam Ediyor

Tarkan’ın 7 yıl aradan sonra verdiği bu konser serisi, her gece bir başka ünlü ismi ağırlıyor. İlk gecelerde Merve Dizdar ve Serkan Keskin gibi isimlerin ardından Cem Yılmaz’ın sahneye çıkması, önümüzdeki 5 konser için beklentileri iyice artırdı.

 

