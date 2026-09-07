İspanya’da Aşk Başka! Melek Mosso ve Sevgilisi Gündemde

Melek Mosso, özel hayatıyla yeniden gündemde. Geçtiğimiz yıl evliliğini noktalayan ünlü şarkıcı, bir süredir İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile aşk yaşıyor. İlişkisini çok fazla saklamayan Mosso, sevgilisiyle yaşadığı romantik anları da zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

İkilinin son paylaşımı ise adeta aşk filmi sahnelerini aratmadı. İspanya’da birlikte vakit geçiren çift, romantik görüntüleriyle sosyal medyanın dikkatini çekti.

Tarihi Sokaklarda Romantik Dans

Melek Mosso ve Jose Miguel Gonzalez Iglesias, İspanya’nın Galiçya bölgesinde bulunan tarihi Ribadavia sokaklarında baş başa romantik anlar yaşadı. Şehrin tarihi atmosferinde dans eden çift, birbirlerine aşkla baktıkları anları da kameraya aldı.

Oldukça keyifli görünen ikilinin bu anları kısa sürede dikkat çekti. Mosso’nun sevgilisiyle arasındaki samimi görüntüler, çiftin mutluluğunu da gözler önüne serdi.

“Thanks God” Notuyla Paylaştı

Mosso, sevgilisiyle geçirdiği özel anları kısa bir videoda bir araya getirerek sosyal medya hesabından yayınladı. Videonun üzerine ise İngilizce “Thanks God” notunu ekledi.

Şarkıcının bu paylaşımı, ilişkisiyle ilgili ne kadar mutlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle romantik dansları ve birbirlerine bakışları, takipçilerinin de ilgisini çekti.

Yeni Aşkında Keyfi Yerinde

Geçtiğimiz yıl evliliğini sonlandıran Melek Mosso’nun yeni ilişkisinde oldukça mutlu olduğu görülüyor. İspanyol sevgilisiyle sık sık vakit geçiren sanatçı, aşk hayatındaki güzel anları takipçileriyle paylaşmaktan da çekinmiyor.

Ribadavia sokaklarında yaşanan bu romantik anlar da Mosso’nun son dönemdeki en dikkat çeken paylaşımlarından biri oldu. Ünlü şarkıcının “Thanks God” notu ise mutluluğunu anlatan en kısa ama en dikkat çekici detaylardan biri olarak öne çıktı.