İsmail Hacıoğlu'nun yeni projesi belli oldu

İsmail Hacıoğlu, Star TV’nin yeni dizisi Şehrazat ile ekranlara dönüyor!

İsmail Hacıoğlu'nun yeni projesi belli oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2024 10:42

Ülkemizin en başarılı aktörlerinden İsmail Hacıoğlu, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. OGM Pictures ile anlaşma sağlayan Hacıoğlu, Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Şehrazat’ın başrolünde yer alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Cem Karaca'nın hayatını konu alan filmdeki etkileyici performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu, bu kez Şehrazat dizisinde "Kubat" karakterine hayat verecek.

Hazırlıkları hızla devam eden dizinin yönetmen koltuğunda deneyimli isim Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor. Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay’ın kaleme aldığı dizi, aynı adlı fenomen İran dizisinden uyarlanacak. Ekran başındaki izleyicilerin merakla beklediği Şehrazat, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

İsmail Hacıoğlu’nun Şehrazat ile geri dönüşü, hem oyunculuk kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralarken hem de izleyicileri heyecan dolu bir maceraya davet ediyor!

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