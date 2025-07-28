İsmail Hacıoğlu’nun Partneri Kim Olacak?

TRT 1’in yeni sezon projesi “Cennetin Çocukları” dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Başrolünde İsmail Hacıoğlu’nun yer aldığı dizi, Ayvalık’ta çekilecek ve izleyicilere dramatik bir hikâye sunacak. Gelen son bilgilere göre, Hacıoğlu’nun partneri olacak isim için Leyla Feray ile imza aşamasına gelindi.

Cennetin Çocukları’nda Kim Kimdir?

Dizinin senaryosunu Ali Kara kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Soner Caner bulunuyor. İsmail Hacıoğlu, dizide yokluktan gelip “Büyük İskender” adlı bir kahramana dönüşen bir karaktere hayat verecek. Eğer anlaşma sağlanırsa, Leyla Feray, dizide “Gönül” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Leyla Feray ve İsmail Hacıoğlu İlk Kez Aynı Projede

İkilinin enerjisi ve uyumu, dizi başlamadan merak konusu oldu. Özellikle Leyla Feray’ın son dönemdeki başarılı performansları, izleyici beklentisini yükseltti. Partnerlikleri, yeni sezonda TRT 1’in iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkacak.

Yeni Sezonun İddialı Yapımı

Motto Yapım imzasını taşıyan “Cennetin Çocukları” dizisi, dramatik öyküsüyle yeni sezonda dikkat çekecek. Dizi, güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle TRT 1’in en çok konuşulan projeleri arasında yer alacak.