İsmail Hacıoğlu'ndan Sürpriz Proje... Anlaşma Sağlandı

İsmail Hacıoğlu, TRT1’in yeni dizisi “Cennetin Çocukları”yla ekranlara dönüyor. Oyuncu, yeraltı dünyasının ünlü ismi Büyük İskender’i canlandıracak.

İsmail Hacıoğlu'ndan Sürpriz Proje... Anlaşma Sağlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 16-07-2025 16:53

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, yeni sezonda TRT1 ekranlarına dönüyor. “Cennetin Çocukları” adlı dizide başrolü üstlenecek olan Hacıoğlu, bu kez çok farklı ve sert bir karakterle izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin yapımcılığını “Kara Ağaç Destanı”nın da arkasında olan Motto Yapım, senaryosunu ise Ali Kara üstleniyor.

Büyük İskender Karakteriyle Ezber Bozacak

Ayvalık’ta çekilecek olan dizide İsmail Hacıoğlu, zorlu bir çocukluğun ardından “Büyük İskender” lakabıyla anılan yeraltı dünyasının en güçlü ve karanlık figürlerinden birine hayat verecek. Aksiyon, dram ve derin karakter çatışmalarıyla şekillenecek bu hikâye, oyuncuya yepyeni bir meydan okuma sunuyor. Hacıoğlu’nun performansı şimdiden merakla bekleniyor.

Yönetmen Koltuğunda Soner Caner

“Cennetin Çocukları” dizisinin yönetmen koltuğunda Soner Caner oturacak. Ayvalık’ın doğal atmosferinde çekilecek olan dizi, güçlü görsel dili ve çarpıcı senaryosuyla sezona damga vurmayı hedefliyor. Dizinin yalnızca bir suç hikâyesi değil, aynı zamanda travmalar, aile bağları ve vicdanla hesaplaşma gibi temaları da işleyeceği öğrenildi.

Kadroda Sürpriz İsimler

Ali Gözüşirin, Leyla Feray ve usta oyuncu Nazan Kesal gibi güçlü isimlerle görüşmeler devam ediyor. Eğer bu isimlerle anlaşma sağlanırsa, dizi hem oyunculuk kalitesi hem de derinlikli senaryosuyla dikkat çeken bir yapım haline gelecek.

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