İsmail Hacıoğlu’ndan “Kral Kaybederse” yorumu: “E hadi be gülüm”

Yıllardır merakla beklenen “Kral Kaybederse” dizisi, Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya’yı aynı projede buluşturarak yarın akşam Star TV’de ekran macerasına başlıyor. Dizinin tanıtımı büyük ilgi görürken, dikkat çeken yorumlardan biri de ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’ndan geldi.

Peş peşe yorumlar yaptı

Hacıoğlu, Star TV’nin resmi Instagram hesabında dizinin tanıtımına yorum yaparak dikkatleri üzerine çekti. “E hadi be gülüm” ve ardından “Ahahahaha” yazan oyuncunun bu paylaşımları, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

Final iddialarıyla mı ilgili?

İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde olduğu “Sen Ağlama İstanbul” dizisinin salı gününden cumartesiye alınması ve final yapacağına dair söylentiler, bu yorumların bir göndermeye mi işaret ettiği sorusunu akıllara getirdi. Oyuncunun yorumlarının ne anlama geldiği konusunda net bir açıklama yapmazken, sosyal medya kullanıcıları arasında bu paylaşımlar tartışma yarattı.

“Kral Kaybederse” için büyük heyecan

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve uzun zamandır ekranlara gelmesi beklenen “Kral Kaybederse”, iddialı kadrosu ve etkileyici hikayesiyle salı akşamları izleyiciyle buluşacak. Hacıoğlu’nun yorumlarının diziyle ilgili bir mesaj mı olduğu, yoksa kendi projesinin gidişatına dair bir tepki mi olduğu ise merak konusu.