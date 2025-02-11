İsmail Hacıoğlu’ndan “Kral Kaybederse” yorumu: “E hadi be gülüm”

"Kral Kaybederse" gelince kendisinin başrol oynadığı “Sen Ağlama İstanbul” cumartesi gününe alınan ve final yapacağı konuşulan İsmail Hacıoğlu'ndan dikkat çeken tepki...

İsmail Hacıoğlu’ndan “Kral Kaybederse” yorumu: “E hadi be gülüm”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-02-2025 11:46

Yıllardır merakla beklenen “Kral Kaybederse” dizisi, Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya’yı aynı projede buluşturarak yarın akşam Star TV’de ekran macerasına başlıyor. Dizinin tanıtımı büyük ilgi görürken, dikkat çeken yorumlardan biri de ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’ndan geldi.

Peş peşe yorumlar yaptı

Hacıoğlu, Star TV’nin resmi Instagram hesabında dizinin tanıtımına yorum yaparak dikkatleri üzerine çekti. “E hadi be gülüm” ve ardından “Ahahahaha” yazan oyuncunun bu paylaşımları, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

Final iddialarıyla mı ilgili?

İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde olduğu “Sen Ağlama İstanbul” dizisinin salı gününden cumartesiye alınması ve final yapacağına dair söylentiler, bu yorumların bir göndermeye mi işaret ettiği sorusunu akıllara getirdi. Oyuncunun yorumlarının ne anlama geldiği konusunda net bir açıklama yapmazken, sosyal medya kullanıcıları arasında bu paylaşımlar tartışma yarattı.

“Kral Kaybederse” için büyük heyecan

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve uzun zamandır ekranlara gelmesi beklenen “Kral Kaybederse”, iddialı kadrosu ve etkileyici hikayesiyle salı akşamları izleyiciyle buluşacak. Hacıoğlu’nun yorumlarının diziyle ilgili bir mesaj mı olduğu, yoksa kendi projesinin gidişatına dair bir tepki mi olduğu ise merak konusu.

Benzer Haberler
Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’lu Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’lu "1001 Gece Masalları" sete çıkmaya hazırlanıyor!
"Mehmed: Fetihler Sultanı" Dizisine Sürpriz Transfer! Gürgen Öz Kadroya Katıldı
"Sustalı Ceylan" dizisine sürpriz isim
Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin' Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'
Alper Kul, Güldür Güldür'e neden veda ettiğini açıkladı! Alper Kul, Güldür Güldür'e neden veda ettiğini açıkladı!
Erdal Beşikçioğlu efsane role geri döndü! İşte ilk kare... Erdal Beşikçioğlu efsane role geri döndü! İşte ilk kare...
ÇOK OKUNANLAR
Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
  • 05-02-2025 09:42

Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”
  • 08-02-2025 10:25

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
  • 06-02-2025 17:20

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'
  • 11-02-2025 11:14

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
  • 06-02-2025 09:52

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...