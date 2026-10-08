İsmail Ege Şaşmaz Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisiyle Anlaştı: İşte Canlandıracağı Rol!

TOD'un ARC Film imzalı yeni dizisi Ölüm Bizi Ayırana Dek'in kadrosuna İsmail Ege Şaşmaz katıldı. Yakışıklı oyuncu dizide Kuzey karakterine hayat verecek.

İsmail Ege Şaşmaz Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisiyle Anlaştı: İşte Canlandıracağı Rol!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 13:20

TOD'un merakla beklenen ve şimdiden büyük yankı uyandıran iddialı projesi Ölüm Bizi Ayırana Dek güçlü oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. ARC Film imzalı yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu ve senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak'ın kaleme aldığı dizinin kadrosuna başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dahil oldu.

Okuma Provası Cumartesi, Set Tarihi 15 Ekim!

Hazırlıkları tüm hızıyla sürülen dizinin merakla beklenen okuma provasının bu cumartesi günü gerçekleştirileceği öğrenildi. Çekimler için geri sayımın başladığı yapımın 15 Ekim'de sete çıkması planlanıyor.

Yıldız isimleri buluşturan projenin başrollerinde Tolgahan Sayışman (Uygar), Rabia Soytürk (Azra), Pelin Akil (Işıl) ve Özgür Ozan (İzzet) yer alırken kadroya katılan İsmail Ege Şaşmaz'ın projeye ayrı bir soluk getirmesi bekleniyor.

Kuzey Rolüyle Ekranlara Gelecek

Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dizide Kuzey karakterine hayat verecek. Hikayede Pelin Akil'in canlandırdığı Işıl'ın kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Şaşmaz dizinin dengelerini değiştirecek isimlerden biri olacak.

Ölüm Bizi Ayırana Dek, Işıl'la evli ve Melisa adında bir kız çocuğu babası olan karizmatik inşaat mühendisi Uygar'ın çıktığı bir iş gezisinde şarkıcı Azra'dan (Rabia Soytürk) son derece etkilenmesiyle kontrolden çıkan olayları ve çarpıcı ilişkiler ağını ekrana taşıyacak.

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