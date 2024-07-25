İsmail Ege Şaşmaz ile Rabia Soytürk'ten ilk poz

ATV’nin Osman Sınav imzalı merakla beklenen yeni dizisi "Kör Nokta"nın provaları tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Ömer Sınav otururken, senaryosunu Funda Alp ve Didem Kaplan kaleme alıyor.

"Kör Nokta", "Aşağıdakiler ve Yukarıdakiler" olarak tanımlanan iki farklı dünya arasındaki büyük bir trafik kazasıyla kesişen yolları konu alıyor. Bu dramatik olayın ardından iki taraf da birer kayıp verirken, suç ve suçlu kavramları birbirine karışıyor ve hikaye karmaşık bir hale bürünüyor.

Dizinin merak uyandıran konusu ve güçlü yapım ekibi, izleyicileri şimdiden heyecanlandırıyor. "Kör Nokta", ATV ekranlarında yakında izleyicilerle buluşacak.