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İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal, 2021 yılında Manisa'da gerçekleştirdikleri düğünle evlenmiş ve bebek beklediklerini açıklamışlardı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, her zaman birlikte el ele ve göz göze görüntülenerek aşklarını paylaşıyorlar. Sonunda beklenen haber geldi ve İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. İsmail Ege Şaşmaz, kız babası olmaya hazırlanıyor.

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yayın Tarihi : 2023-07-14 15:15

Geçtiğimiz günlerde "Barış Akarsu Merhaba" filmindeki başarılı performansıyla takdir toplayan İsmail Ege Şaşmaz, hem kariyerindeki başarılarına devam ediyor hem de aile hayatında yeni bir heyecan yaşıyor. İsmail Ege Şaşmaz'ın yeteneklerinin yanı sıra baba olma sevinciyle de dikkat çekiyor.

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti, bebeklerinin kız olduğunu duyurmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu güzel haberi yakın çevreleriyle ve sevenleriyle paylaşan çift, gelecekteki kızlarıyla birlikte mutlu bir aile kurmanın heyecanını yaşıyor.

Hayranları, İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'a bebekleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerken, ailenin gelecekteki güzel günlerini sabırsızlıkla bekliyor.

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