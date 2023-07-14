İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz günlerde "Barış Akarsu Merhaba" filmindeki başarılı performansıyla takdir toplayan İsmail Ege Şaşmaz, hem kariyerindeki başarılarına devam ediyor hem de aile hayatında yeni bir heyecan yaşıyor. İsmail Ege Şaşmaz'ın yeteneklerinin yanı sıra baba olma sevinciyle de dikkat çekiyor.

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti, bebeklerinin kız olduğunu duyurmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu güzel haberi yakın çevreleriyle ve sevenleriyle paylaşan çift, gelecekteki kızlarıyla birlikte mutlu bir aile kurmanın heyecanını yaşıyor.

Hayranları, İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'a bebekleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerken, ailenin gelecekteki güzel günlerini sabırsızlıkla bekliyor.