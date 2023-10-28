İslam Memiş'ten Sürpriz Borsa Öngörüsü: Kasım Ayı İçin Beklenmedik Tahminler!

Finans sektöründe tanınan uzman İslam Memiş, ekim ayının sonlarında gram altın, dolar TL, euro TL, ons altın, BIST 100, ons gümüş, gram gümüş, Bitcoin ve brent petrol için kasım ayı tahminlerini gündeme getirdi.

Yatırım Araçları Üzerine Eleştiriler ve Öngörüler Uzman İslam Memiş, kasım ayında yatırımların geleceği konusunda kritik analizlerde bulundu. Rekor seviyede katılımcısı olan borsaya ve "güvenli liman" olarak bilinen gram altına dair sürpriz açıklamalar yaptı.

Borsa İstanbul'da Beklenen Dip Noktası "Ekim ayını tamamlamak üzereyiz. Kasım'da bizi neler bekliyor? Elimdeki TL'yi nasıl değerlendirmeliyim?" şeklindeki sorulara yanıt arayan Memiş, Borsa İstanbul'un hareketleri için önemli uyarılarda bulundu ve kasım ayı için beklenen dip seviyeyi ortaya koydu:

"Borsa İstanbul şu anda 7611 seviyesinde. %0.63'lük bir düşüş yaşandı. Ekim ayındaki tahminlerimiz borsa için tuttu. 7500 puanın altına inmeden kademeli alım planımız yoktu. Yüzde 50'lik bir alım için 7500 puanın altını beklemekteyim. Yüzde 25 ve yüzde 25 şeklinde alımlar gerçekleştiriyorum. Alım yaparken riskimi en az 3 farklı hisse senedi arasında paylaştırıyorum. Önceki analizlerimde ve ekim ayı stratejimizde bir değişiklik yok. 7290, 7150 ve hatta 7000 seviyelerine kadar gerileme ihtimali bulunuyor. Şimdilik sadece izliyorum."

Kasım Ayının Beklentisi: Yatırım İçin Uygun Değil Memiş, "Kasım, yüksek getiri elde edeceğimiz bir ay değil. Sadece aldım, bekleyeyim mantığı daha doğru. Şu dönemde önemli olan kazanmak değil, varlığını korumaktır. Bu devirde hızla kazanç sağlamaya çalışmak yerine korumacı bir yaklaşım sergilemek gerekiyor" şeklinde ifade etti.