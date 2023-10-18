İslam Memiş'ten Altın Yatırımcılarına Önemli Uyarı: "Dolandırıcılara Dikkat!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Önemli Açıklamalar. Yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik bilgiler geldi. Memiş, yapılan açıklamada ucuz altın peşinde koşan vatandaşların potansiyel dolandırıcılık tehdidi altında olduklarını vurguladı.

"Daha Ucuz Altın Uğruna Risk Almayın"

İslam Memiş, özellikle İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin altın fiyatlarına etkisinin olduğuna dikkat çekerek, bu dönemde daha da dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, ucuz altın peşinde koşmanın sonuçlarına da değindi.

İnternetten "Kampanya Var" İlanlarına Karşı Uyanık Olun

Teknolojik gelişmelerin yanında kalpazanların da ustalaştığına işaret eden Memiş, "Kalpazanlar o kadar yüksek kalitede taklit altın basıyorlar ki, bu sahtelerini gerçeklerinden ayırt etmek neredeyse imkansız. İnternet üzerinde 'kampanya var' ibareli sahte altın ilanlarıyla vatandaşın kandırıldığını" ifade etti.

Altın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İslam Memiş, altın alımında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Ucuz altın alımı sonrası dolandırıldığını anlamak için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak teknoloji, altın sektöründe devrim yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024'te devreye sokacağı Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile altınlar daha güvenli bir şekilde takip edilecek."