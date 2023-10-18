Advert

İslam Memiş'ten Altın Yatırımcılarına Önemli Uyarı: "Dolandırıcılara Dikkat!"

Altın yatırımcıları için önemli bir uyarı geldi: Ucuz altın peşinde koşarken dolandırıcılığa kurban gitmemek için dikkatli olun. Teknoloji sayesinde altın takibi daha da kolaylaşacak.

İslam Memiş'ten Altın Yatırımcılarına Önemli Uyarı:
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 21:54

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Önemli Açıklamalar. Yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik bilgiler geldi. Memiş, yapılan açıklamada ucuz altın peşinde koşan vatandaşların potansiyel dolandırıcılık tehdidi altında olduklarını vurguladı.

"Daha Ucuz Altın Uğruna Risk Almayın"

İslam Memiş, özellikle İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin altın fiyatlarına etkisinin olduğuna dikkat çekerek, bu dönemde daha da dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, ucuz altın peşinde koşmanın sonuçlarına da değindi.

İnternetten "Kampanya Var" İlanlarına Karşı Uyanık Olun

Teknolojik gelişmelerin yanında kalpazanların da ustalaştığına işaret eden Memiş, "Kalpazanlar o kadar yüksek kalitede taklit altın basıyorlar ki, bu sahtelerini gerçeklerinden ayırt etmek neredeyse imkansız. İnternet üzerinde 'kampanya var' ibareli sahte altın ilanlarıyla vatandaşın kandırıldığını" ifade etti.

Altın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İslam Memiş, altın alımında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Ucuz altın alımı sonrası dolandırıldığını anlamak için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak teknoloji, altın sektöründe devrim yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024'te devreye sokacağı Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile altınlar daha güvenli bir şekilde takip edilecek."

Benzer Haberler
SGK yaş ve gün tablosu değişti! İşte yeni emeklilik şartları SGK yaş ve gün tablosu değişti! İşte yeni emeklilik şartları
O Bankadan Vatandaşa Şartsız Kredi Hem de 3 Ay Ertelemeli O Bankadan Vatandaşa Şartsız Kredi Hem de 3 Ay Ertelemeli
Arabuluculuk sistemi işe yaradı! Kira uyuşmazlık davaları yüzde 90 azaldı Arabuluculuk sistemi işe yaradı! Kira uyuşmazlık davaları yüzde 90 azaldı
Cebinde 1 Milyon Lirası Olan Yaşadı! Bankalar 3 Ayda 110 Bin TL Faiz Veriyor Cebinde 1 Milyon Lirası Olan Yaşadı! Bankalar 3 Ayda 110 Bin TL Faiz Veriyor
Zeytinyağı üreticilerine kötü haber! İhracat yasağı uzatıldı Zeytinyağı üreticilerine kötü haber! İhracat yasağı uzatıldı
Elon Musk, Twitter'ı Ücretli Yapıyor! Elon Musk, Twitter'ı Ücretli Yapıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!

Gülben Ergen, Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi
  • 12-10-2023 12:03

Gülben Ergen, Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi

Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı
  • 12-10-2023 12:30

Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı