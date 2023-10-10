İslam Memiş Sakladığı Sırrı Duyurdu: Altın ve Dolar Değil Bunu Alan Büyük Kazanacak! İstanbul'da tanınmış finans analisti İslam Memiş, gram altın ve gümüş yatırımcılarına ciddi bir uyarıda bulundu. İslam Memiş, son Youtube videosunda, yaklaşan büyük bir krizin işaretlerine dikkat çekerek yatırımcılara önerilerde bulundu.

Finans uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş yatırımcıları için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, yakın gelecekte potansiyel bir ekonomik kriz öngörüsünde bulunarak yatırımcıları uyardı.

Altın ve Gümüşte Büyük Tufan!

Bilinen bir altın ve para piyasası uzmanı olan İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının baskı altında olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, yatırımcıların altın ve döviz alıp almayacakları konusundaki meraklarına da yanıt verdi.

Borsa İstanbul 100 endeksini yakından takip eden İslam Memiş, "Borsa'da satışların sürdüğünü ve endeksin 8448 puanda olduğunu belirtti. Kendi stratejisine dair bilgi veren İslam Memiş, "Ayın 15'inde 3 hisse senedine yatırım yapmayı planlıyorum. Daha önce 4400 puandan girmiş, 6000 puandan çıkmıştık. 7500 puanın altından tekrar gireceğiz," şeklinde konuştu.

İslam Memiş, doların yükselmesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu. "Doların hedefinin 28 lira olduğunu, şu an 27.50'da bulunduğunu ve yıl sonunda 29.70'i beklediğini" belirtti. İslam Memiş, "2024'te doların 45 liraya kadar yükselebileceğini" öngördü.

Euro'da Fırsat Kapıda

İslam Memiş, euro kuru hakkında da öngörülerini paylaştı. Euro'nun, teknik olarak öngördüğü 1.0650 seviyesinin altına test edilmesiyle birlikte, şu anda "cılız bir hareket" olduğuna dikkat çekti. İslam Memiş, "1.07'nin altındaki rakamlar, euro yatırımı için muhteşem fırsatlar sunuyor," dedi.

Küresel ekonomik krize dair endişelerini de dile getiren İslam Memiş, "büyük tufan" adını verdiği bu durumu detaylandırdı. İslam Memiş, ons altının 1816 dolara gerilediğini ve bu düşüşün sadece Fed'in faiz artışıyla ilgili olmadığını vurguladı.

İslam Memiş'in analizine göre, merkez bankalarının faizleri artırma sebebi enflasyonu düşürmek; ancak bu stratejinin başarılı olmadığını belirtti. İslam Memiş, "Kasım ayında merkez bankalarının altın stoklarına hep beraber bir göz atacağız. Bu, merkez bankalarının en fazla altın alımı yaptığı yıl olacak," dedi.

İslam Memiş yatırımcılara, "Elinde altın ve gümüş olanların varlıklarına sahip çıkması, eğer imkanları varsa ek yatırım yapmalarını" önerdi. İslam Memiş, yaklaşan ekonomik krizin dünya piyasalarında büyük bir sarsıntıya yol açabileceği uyarısında bulundu.