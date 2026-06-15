Işın Karaca 73 Kilo Verip 36 Bedene Nasıl Düştüğünü Açıkladı!

Türk pop ve caz müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Işın Karaca yıllardır mücadele ettiği fazla kilolarına adeta savaş açmış ve radikal bir kararla büyük bir değişimin fitilini ateşlemişti. Verdiği kiloların ardından adeta küllerinden doğan ünlü sanatçı Kıbrıs'taki son sahnesinde hem göz kamaştıran yeni imajını sergiledi hem de bu büyük zayıflama serüveninin bilinmeyenlerini açık yüreklilikle paylaştı.

Eskiden Üstüm 52 Altım 48 Bedendi

Kıbrıs konserinde sahne öncesi magazin basınının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı gardırobunu tamamen yenilediğini ve artık alışveriş yaparken çocuk gibi mutlu olduğunu dile getirdi.

Karaca "Kaç beden oldunuz?" sorusuna "36 oldum bu benim için çok keyifli. Artık kıyafet konusunda zorlanmıyorum. Eskiden 52 beden üst 48 beden altıma dikilmesi gerekiyordu. Şimdi kıyafetler şıp diye oturunca çok mutlu oluyorum." dedi.

Yeni Bayan Bacak

Zayıfladıktan sonra iddialı sahne kostümleriyle bacak dekoltesini ön plana çıkaran Işın Karaca sosyal medyada ve magazin dünyasında Yeşilçam'ın efsane ismi Serpil Örümcer'e benzetilerek "Bayan Bacak" unvanını almasıyla ilgili de espri dolu bir açıklama yaptı.

Karaca, kendisine "Bayan bacak" denilmesi hakkında ise şunları söyledi: "Canım Serpil Örümcer'den sonra ben... Kilo verince ortaya bacak çıktı ben de farkındayım. Saklayayım diyorum olmuyor. Ama şu an bu zayıflıktan mutluyum."

"Can'la Bazen Sabah Akşam Yiyoruz Ama Kontrol Bizde"

Zayıflamanın sadece estetik bir kaygı olmadığını asıl meselenin sağlıklı yaşamak olduğunu vurgulayan Karaca hayat arkadaşı Can Yapıcıoğlu ile olan beslenme rutinlerinden de bahsetti. Katı diyetlerle kendini cezalandırmadığını belirten ünlü sanatçı dengenin önemine dikkat çekti:

"Yarın yemek yemekten de hoşlanabilirim. Benim sağım solum belli olmaz. Bazen Can'la (Yapıcıoğlu) 2-3 gün sabah akşam yiyoruz. Ama kontrol mekanizması var üzerimizde bir noktadan sonra "Yemeyelim" diyoruz. Bu bakış açısı iyi geldi bana... Konu zayıflık değil, sağlıklı olmak."