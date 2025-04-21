Işın Karaca 6 Ayda 25 Kilo Verdi! Yeni Hali Olay Oldu, Sırrını Açıkladı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 6 ayda tam 25 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Girne'deki konserinde sahneye yeni imajıyla çıkan Karaca, zayıflama sırrını ve motivasyonunu ilk kez paylaştı.

Yemeyince Oluyormuş!

Yeni görünüşüyle dikkatleri üzerine çeken Karaca, konser sonrası verdiği röportajda “En büyük sırrım yememek” dedi. “Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum, keyfim yerinde. Sağlık her şeyden önemli” sözleriyle yaşam tarzını değiştirdiğini açıkladı.

Beslenme Takviyesi ve Uzman Kontrolü

Zayıflama sürecinde bilinçli ilerlediğini belirten sanatçı, balık yağı ve magnezyum takviyesi kullandığını söyledi. Işın Karaca, “Her şey uzman kontrolü altında. Bu işin sırrı, insanın kendini tanımasında yatıyor” diyerek süreci sağlıklı ve planlı şekilde yönettiğini vurguladı.

"Sibel Can’la En Çok Kilo Alıp Veren Kadınım"

Ünlü şarkıcı, geçmişte sık sık kilo alıp verdiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu ülkede Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. Ama artık farklıyım. Kendime yatırım yaptım.”