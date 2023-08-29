İŞARET FİŞEĞİ YAKILDI! 1.98 faiz oranı ile 70.000 TL ŞAK IBAN'a Yattı

Hayat pahalılığından mütevellit kredi faiz oranlarının da yüzde 4 üzerine çıkması vatandaşı kara kara düşündürürken, gelen yeni haberler ile birlikte faiz oranları son dakika yüzde 1.98'e düştü - Gerek kamu bankaları da gerekse de özel bankalar zaman zaman düşük faiz imkanları ile kredi kampanyalarını duyuruyor. Bu genelde yeni müşterileri yakından ilgilendiriyor. Bankanın karı yeni müşteri kazanmak olurken, müşteri ise daha düşük faiz oranları ile ek ödemesini alabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankasının kararı sonrasında tüm bankalar kredi faiz oranlarında yükseliş eğilimine girmişti ve bu faizler de yüzde 4'lere kadar ulaşmıştı. Nakit ihtiyacı olan vatandaş ise bu kapsamda düşük faiz imkanı sunan bankaları araştırmaya başlamıştı. Düşük faizli kredi veren bankalar arasında TEB bankası da yerini aldı. Düzenlediği düşük kredili faiz kampanyasında faiz oranlarını yüzde 1.98'e çekti.

TEB 1,98 Faizli kredi

Kredi puanı yeterli olan ve yeni müşteri olmak için başvuran bireye TEB Bankası'ndan 1,98 Faizli kredi onayı verilmeye başlandı. 5 dakika sürecek başvuru işlemleri sonrasında, çekilen tutarın da hesaplara aktarılması anında gerçekleşeceği banka tarafından bildirildi.

TEB Bankası düzenlediği kampanya kapsamında 70.000 TL'ye kadar kredilerinizi 1,98 faiz oranı ile sunuyor. 50.000 TL'ye kadar olan kredi ihtiyacınızı 36 ay vade ile ödeyebilecek iken, 70.000 TL'ye kadar kredi ihtiyacınızı 24 ay vade ile ödeyebileceksiniz. Bu kapsamda 1,98 faiz oranı ile birlikte kredi geri ödemeniz de oldukça makul bir fiyat ile sağlanabilecektir.

Banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

• TEB Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası kapsamında sunulan 36 ay vadeye kadar aylık %1,98'dan başlayan faiz oranı Bankamızla yeni çalışmaya başlamış kişiler için geçerlidir. • Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır. • Ertelenen kredilerin ödeme planlarında ilk taksit erteleme faizinden oluşmaktadır. Erteleme faizini içeren taksit talep edilen vadeye ek olarak eklenmekte ve bu taksit ile birlikte toplam vade yasal vade sınırlandırmasını aşamaz. • İhtiyaç Kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının %0,5'idir. Tahsis ücreti %15 BSMV içermektedir.

