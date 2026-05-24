İrem Sak’tan Geceye Damga Vuran Gizemli Tavır

Ecem Erkek’in kaleme aldığı ve tek kişilik performans olarak sahneye taşıdığı “Kara Kız” önceki akşam Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluştu. Duygusal anlatımı yer yer sertleşen hikâye dili ve sahnedeki güçlü oyunculuk performansı izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Salonun tamamen dolması gecenin etkisini daha da artırdı.

Seyirci Listesi Dikkat Çekti

Oyunu izlemeye gelen isimler arasında sanat ve televizyon dünyasından birçok tanıdık yüz yer aldı. Gecede en çok dikkat çeken isimlerden biri ise oyuncu İrem Sak oldu. Sak gösteriyi izlemek için salona geldiğinde objektiflere yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Gizemli Arkadaş Ayrıntısı Merak Uyandırdı

İrem Sak’ın yanında bulunan ve kimliği netleşmeyen bir kişiyle birlikte salona gelmesi gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. İkilinin yan yana oturması ve gösteri boyunca birlikte vakit geçirmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu durum sosyal medyada “yeni bir ilişki mi?” sorularını beraberinde getirdi.

Flașların Patlamasıyla Yüzünü Gizledi

Salona giriş anında flaşların yoğun şekilde patlaması İrem Sak’ın kısa süreli bir tedirginlik yaşamasına neden oldu. Oyuncunun yüzünü gizlemeye çalışması ve kameralardan uzak durması gecenin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi. Bu görüntüler kısa sürede farklı platformlarda yayıldı.

Aşk Sorularına Yanıt Vermedi

Gösteri çıkışında basın mensuplarının yönelttiği özel hayat ve aşk soruları karşısında sessiz kalmayı tercih eden Sak hızlı adımlarla alandan ayrıldı. Sorulara yanıt vermemesi magazin çevrelerinde yeni yorumlara neden oldu.

Gecenin ardından İrem Sak’ın sergilediği mesafeli tavırlar ve gizemli arkadaşıyla görüntülenmesi yeniden gündeme taşındı. Ancak oyuncu cephesinden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. Bu durum merakı daha da artırdı ve gecenin konuşulan başlıkları arasında yer aldı.