İrem Sak'tan 'Furkan Korkmaz' ve 'evlilik' açıklaması!

İrem Sak ve Mahir İpek, bir mekanda Cihangir'de bir araya geldi. İpek, "Uzun süre 'Güldür Güldür Show'da birlikte çalıştık. Ayrıca, mahalleden de arkadaşız ve güzel sohbetler ettik" şeklinde konuştu.

İrem Sak, "Arkadaşlar, duruşuma bakmayın. Sizi gördüğümde heyecanlanıyorum. Hatta hep sordum, 'Giderler mi, beklemezler mi?' diye. Maalesef gitmediniz. Haydi konuşalım. Evet, Tülay'ın yeniden hortladığı bir dönemdeyiz. Dua Lipa kızıl olunca bir de zebra desenini giyince denk geldi. Ben de sosyal medyada kullandım. 'Ölümlü Dünya'ya gelirsek şu anda salon doluluğunu konuşuyoruz. Tepkiler çok güzel, herkesi salonlara bekliyoruz" diye konuştu.

Sak, "Sarp Apak benim hakkımda 'Enayi' dedi, iyi anlamda evet, pozitif anlamda... İkimiz de naif insanlarız. Ben babamın kızıyım, ona çekmişim. Bu yüzden bu tür konuşmalara biraz ödün veriyorum" ifadelerini kullandı.

Furkan Korkmaz'la olan ilişkisi sorulan İrem Sak, "Hayır, burada karşılıklı saygı ve sevgi var. O başka bir konu, bu konunun nereye vuracağını çok iyi biliyorum. Evlilikle ilgili sorular sormayın, tek cevabım Allah bilir. İkimizin de bilmediği bir konu değil, bu yüzden Allah bilir" şeklinde cevap verdi.