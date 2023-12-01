İrem Sak’ın Dua Lipa’lı paylaşımı 12 milyon izlendi

Ünlü oyuncu İrem Sak, bugün vizyona giren "Ölümlü Dünya 2" filmiyle seyirci karşısına çıktı. Begüm karakterini canlandıran ve 9 aylık hamile olan Sak, başarılı performansı ve filmdeki olay yaratan sahnesiyle büyük beğeni topladı. Aynı zamanda esprili paylaşımlarıyla da dikkat çeken Sak, son olarak İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile ilgili yaptığı paylaşım ile izlenme rekoru kırdı. Dua Lipa'nın yeni kızıl imajının, İrem Sak'ın "Yalan Dünya" dizisindeki Tülay karakterine benzetilmesi üzerine yaptığı eğlenceli paylaşımlar büyük ilgi gördü ve 4 günde 12 milyon izlenmeye ulaştı.