İrem Sak ve Furkan Korkmaz'ın denizde voleybol keyfi!

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz arasındaki ilişki hız kesmeden devam ediyor. Çift, Çeşme'de bir araya gelerek tatilin tadını çıkarıyor. İrem Sak, gazetecilerin ilgisini çektiğinde ise cep telefonuyla onları çekti ve sevgilisine gösterdi. Gün boyu denizde vakit geçiren Sak, şezlongunda uzun süre dinlendi.

Sevgilisi Furkan Korkmaz denize girdiği sırada, İrem Sak da yan tarafta oturan arkadaşlarıyla sohbet etti. Akşam yaklaşırken denize girmeye karar veren Sak, önce etrafına bakarak gazetecilerin olup olmadığını kontrol etti.

Denizin içinde romantizme kapılan çift, birbirlerine sarılarak öpüştü. Aynı zamanda suyun içinde voleybol oynayan İrem Sak ve Furkan Korkmaz, eğlenceli anlarını yaşadı. Daha sonra basketbol antrenmanı yaparak denizde uzun süre vakit geçiren çift, denizin içinde poz verirken gazetecilere de bakmadan duramadı.