Oğlu Eymen'in eğitimi için Dubai'ye yerleşen Ece Erken sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yeni hayatına Dubai'de devam eden ünlü sunucu uçak yolculuğunda yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaştı. Dubai'ye giden yolcu sayısının azaldığını ve bu nedenle daha küçük uçakların kullanıldığını duyduğunu söyleyen Erken'in sözleri dikkat çekti. Yolculuk sırasında yaşadıkları da ünlü sunucunun pek keyifli olmadığını gösterdi.

“Artık Dubai'ye Küçük Uçak Veriyorlarmış”

Bir süredir Dubai'de yaşayan Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem bölgedeki hava durumundan hem uçuşlarla ilgili duyduğu bir gelişmeden bahsetti.

Dubai'deki havanın oldukça güzel olduğunu söyleyen sunucu yolculuklarla ilgili dikkat çeken bir iddiayı da dile getirdi. Erken, “Arkadaşlar, hava çok güzel Dubai'yi sevenler için. Artık Dubai'ye küçük uçak veriyorlarmış, çok fazla kişi gelmiyor diye” ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucunun bu sözleri, Dubai'ye yapılan uçuşlarda yolcu yoğunluğunun azaldığını düşündüğünü ortaya koydu. Ancak Erken'in bu konudaki açıklaması duyduğu bilgiye dayanıyordu.

Yolculukta Eymen de Yoruldu

Ece Erken uçak yolculuğunun kendileri için pek rahat geçmediğini de anlattı. Yol boyunca uyuyamadıklarını söyleyen sunucu, oğlu Eymen'in de yolculuktan dolayı yorulduğunu belirtti.

Uzun yolculukların özellikle çocuklarla birlikte daha yorucu olabildiğini bilenler Erken'in yaşadığı bu durumu anlayacaktır. Ünlü sunucu yaşadıkları sıkıntılara rağmen Dubai'deki güzel havanın keyfini çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

“İnşallah Başımıza Bir Şey Gelmez”

Paylaşımında dikkat çeken bir başka nokta ise Erken'in kullandığı ifadeler oldu. Dubai'deki havayı överken temkinli konuşmayı da ihmal etmeyen sunucu “Hava gerçekten muazzam. İnşallah bir şey olmaz, başımıza bir şey gelmez. Şu an keyifli gidiyoruz” dedi.

Görünen o ki Ece Erken yeni hayatında güzel havanın tadını çıkarsa da yolculuk konusunda biraz daha rahat bir deneyim yaşamayı umuyor.