Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu yoğun tempolarına kısa bir mola verip kızlarıyla birlikte Antalya'nın yolunu tuttu. Mutlu aile yaşantılarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift tatil kareleriyle takipçilerinin karşısına çıktı. Kobal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede ilgi gördü.

Mutlu Aile Tablosu Dikkat Çekti

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal evliliğinde dokuz yılı geride bıraktı. Ünlü çift ailelerini büyütmenin mutluluğunu da iki kez yaşadı. 2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucaklarına alan ikili 2022'de dünyaya gelen Leyla ile dört kişilik bir aile oldu.

Gözlerden uzak ama bir o kadar da keyifli bir aile hayatı sürdüren Kobal ve İmirzalıoğlu zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine küçük mutluluk anlarından kesitler sunuyor. Özellikle kızlarıyla geçirdikleri zamanlardan kareler paylaşan Kobal Antalya tatilinden fotoğraflar yayınladı.

Antalya Tatilinden Yeni Kareler

39 yaşındaki oyuncunun son paylaşımında eşi ve kızlarıyla birlikte tatilin tadını çıkardığı görüldü. Ailece geçirilen güzel anların objektife yansıdığı fotoğraflar takipçilerinden büyük ilgi gördü. Kobal'ın paylaşımına düştüğü kısa not ise karelerin havasını özetler nitelikteydi.

Ünlü oyuncu fotoğraflarını "Güzel bir günden" notuyla paylaştı. Bu sade ama içten mesaj ailece geçirilen keyifli bir günün ardından geldi. Takipçileri de Kobal'ın paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

Ekranlardan zaman zaman uzak kalsa da sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla bağını koruyan Sinem Kobal Antalya'daki aile saadetini gözler önüne serdi. Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla verdiği mutluluk pozları ünlü çiftin tatil keyfini takipçilerine de taşıdı.