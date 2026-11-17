Haluk Bilginer'in “Türk sineması” yerine “Türkiye sineması” ifadesini kullanmasıyla başlayan tartışma büyümeye devam ediyor. Konuyla ilgili farklı görüşler peş peşe gelirken yönetmen Mustafa Altıoklar da sessiz kalmadı. Bilginer'in sözlerine destek veren Altıoklar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Üstelik yönetmenin söyledikleri sinemanın adlandırılması konusunda dikkat çeken soruları da beraberinde getirdi.

Mustafa Altıoklar'dan Haluk Bilginer'e Destek

Her şey Haluk Bilginer'in katıldığı bir programda kendisine yöneltilen “Türk sineması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Türkiye sineması” diyerek karşılık vermesiyle başladı. Bilginer'in bu düzeltmesi sosyal medyada gündem olurken konuya ilişkin yorumlar da peş peşe geldi.

Tartışmaya katılan Mustafa Altıoklar ise Bilginer'in kullandığı ifadeyi doğru bulduğunu gösteren bir paylaşım yaptı. Yönetmen bir filmin hangi ülkenin sinemasına ait olduğunun konuşulurken o yapımın yaratıcı ekibinin kimliğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu.

"Hangi Hakla Türk Filmi Diyeceksiniz?"

Altıoklar, videosunda senaryosundan yönetmenine oyuncularından yapımcısına kadar yaratıcı ekibinin neredeyse tamamı Kürtlerden oluşan bir film üzerinden örnek verdi. Söz konusu kişilerin Türkiyeli Kürtler olduğunu özellikle vurgulayan yönetmen ardından şu soruyu yöneltti:

“Hikayeyi yazan Kürt. Senaryolaştıran Kürt. Yönetmen Kürt. Oyuncu kadrosu Kürt. Yapımcı Kürt, yaratıcı kadronun neredeyse tamamı Kürt. Ve bunların hepsi Türkiyeli Kürtler. Ve siz şimdi bu filme Türk filmi mi diyeceksiniz? Hangi hakla?”

Sinemanın Adı Üzerinden Tartışma Büyüyor

Mustafa Altıoklar'ın bu çıkışı Haluk Bilginer'in sözleriyle başlayan tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Sinema eserlerinin hangi ifadeyle tanımlanması gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya çıkarken konu sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor.